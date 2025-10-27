Plan Trump pour Gaza : Paris confirme la présence en Israël de trois militaires français

La France a confirmé que trois militaires français, dont un colonel, avaient rejoint le Centre de coordination civile et militaire tout juste mis en place en Israël. Le site, installé à Kiryat Gat dans le sud du pays, a pour objectif de mettre en oeuvre la seconde phase du plan Trump pour un cessez-le-feu durable à Gaza, incluant l'envoi dans la bande côtière d'une force internationale dont les contours et la composition restent à déterminer.

https://x.com/i/web/status/1982473320302870803 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

La présence de militaires français aperçus dans le Centre de coordination militaire et civile aux côtés du secrétaire d'Etat Marco Rubio la semaine dernière, avait étonné et donné lieu à de nombreuses spéculations, étant donné qu'aucune annonce officielle concernant ce déploiement n'avait été faite par Paris.

Ces soldats ont rejoint les 200 militaires américains présents sur le site aux côtés d'autres membres d'armées européennes comme celles de l'Allemagne et de Chypre.

Concernant la force internationale à Gaza prévue par le plan Trump, la France insiste pour qu'elle soit mise en place sous l'égide de l'ONU et précise qu'aucun soldat français ne sera déployé dans le territoire gazaoui.