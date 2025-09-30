Plan Trump pour Gaza : soutien des familles d’otages et de l’opposition, scepticisme au sein de la coalition

Le plan présenté par Donald Trump pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza et obtenir la libération des otages a reçu lundi un accueil contrasté en Israël. Les familles des otages du 7 octobre 2023 et certains parlementaires de l’opposition ont salué l’initiative, tandis que des alliés du Premier ministre Benjamin Netanyahou se montrent sceptiques.

Le plan prévoit la libération de tous les 48 otages, vivants et décédés, dans les 72 heures suivant son adoption, ainsi qu’un retrait progressif d’Israël de la bande de Gaza. La région serait placée sous une administration transitoire de technocrates palestiniens, et le Hamas serait démilitarisé avec la possibilité pour ses membres de quitter Gaza en toute sécurité. Le texte interdit à Israël d’annexer ou d’occuper le territoire et prépare une éventuelle voie vers un État palestinien réformé.

Les familles d’otages ont exprimé un soulagement prudent. Le Forum des familles des otages a publié la bénédiction juive Shehe'heyanou, symbole de reconnaissance pour ce moment inédit. Le Forum Tikva des familles d'otages, plus radical, a lui aussi salué la fin potentielle du régime du Hamas et la restitution des captifs, tout en insistant sur la nécessité de maintenir la pression militaire si Hamas ne respecte pas ses engagements.

L’opposition politique a également apporté son soutien. Yair Golan, président du parti des Démocrates, a promis un filet de sécurité parlementaire pour garantir l’adoption du plan, tandis que Yair Lapid a salué le plan comme une base juste pour un accord et la fin de la guerre. Benny Gantz a rappelé que les objectifs de Trump correspondaient à ses propres propositions : libération complète des otages, maintien de la liberté opérationnelle d’Israël et remplacement du régime terroriste de Gaza par des acteurs modérés.

Au sein de la coalition, le soutien est plus nuancé. Aryeh Deri (Shas) et certains membres du Likoud ont approuvé l’initiative, mais des figures de l’extrême droite comme Betsalel Smotrich et Itamar Ben Gvir ont critiqué les excuses de Netanyahou envers le Qatar pour l’échec d’une frappe à Doha, certains jugeant le plan irréaliste et le Hamas incapable de se désarmer. Des députés du Likoud ont également exprimé leurs doutes sur la viabilité du retrait israélien et la démilitarisation du Hamas.

Malgré ces divergences, le plan Trump représente une opportunité historique pour tenter la libération des otages et la fin des hostilités à Gaza, tout en révélant les tensions persistantes entre pragmatisme diplomatique et positions idéologiques au sein de la coalition israélienne.