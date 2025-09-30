Plan Trump : une clause pourrait encourager le Hamas à refuser

La véritable réponse à la question d'un accord sur les otages ne se trouve ni à Washington ni à Jérusalem, mais à Gaza et à Doha, où siège la direction du Hamas. Le plan proposé par l'administration américaine ressemble à un scénario idéal pour Israël : libération de tous les otages dès le début de l'accord, maintien de Tsahal dans la bande de Gaza jusqu'à l'entrée de forces internationales, et désarmement complet du Hamas. Des conditions qui paraissent difficiles à accepter pour l'organisation terroriste.

Plusieurs responsables israéliens estiment que le Hamas n'acceptera pas un accord sans calendrier précis de retrait israélien complet de Gaza. Ils soulignent qu'il est improbable que l'organisation libère les otages, un "paiement comptant", en échange d'un retrait israélien, un "paiement à crédit" qui pourrait ne jamais se concrétiser.

Le rôle clé du Qatar

Un acteur pourrait cependant exercer une pression inédite sur le Hamas : le Qatar. Les dirigeants de l'organisation y résident, et Doha s'est engagé cette semaine auprès de Trump à obtenir un "oui" du Hamas pour la libération des otages et le désarmement. Une large coalition de pays arabes et musulmans soutient publiquement ce plan, de l'Arabie saoudite à la Turquie, en passant par les Émirats, l'Indonésie et le Pakistan. Le Hamas se retrouve isolé dans un rapport de forces de 1 contre 100.

La clause problématique

Pourtant, l'article 17 du plan pourrait paradoxalement encourager le Hamas à refuser. Cette clause stipule qu'en cas de rejet, "l'accord et l'aide se poursuivront dans les zones nettoyées du terrorisme, qui seront transférées du contrôle de Tsahal à une force internationale". Concrètement, même si le Hamas dit non, la gestion de certaines zones passerait aux pays arabes, l'aide humanitaire affluerait, la capacité d'action d'Israël serait limitée par la présence internationale, et le Hamas pourrait potentiellement se reconstituer.

Si plusieurs moments au cours de l'année écoulée ont laissé espérer un "oui" du Hamas, ces attentes se sont révélées vaines. Cette fois, beaucoup croient que la situation pourrait être différente, compte tenu de l'ampleur de la pression internationale. Le monde attend, une fois de plus, la réponse du Hamas.