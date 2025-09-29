Plan Trump : Smotrich pose ses conditions à Netanyahou

À la veille de la rencontre entre le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, et le président américain, Donald Trump, consacrée notamment à un accord de fin de guerre à Gaza, le ministre israélien des Finances Betsalel Smotrich a publié lundi une déclaration détaillant ses "lignes rouges" pour tout arrangement.

"La leçon principale du 7 octobre et de la guerre que nous menons depuis est que la sécurité d'Israël ne repose pas sur des accords politiques qui ne valent pas le papier sur lequel ils sont écrits, ni sur des engagements et garanties qui ne tiennent pas la route, mais sur des actions concrètes, notre emprise sur le terrain et une application sans compromis qui dépend uniquement de Tsahal", a écrit le ministre.

Six exigences non négociables

Smotrich a précisé que son parti, le Sionisme religieux, ne transigera pas sur les conditions suivantes :

- Un retrait réel et complet du Hamas de Gaza et le démantèlement intégral de toutes les infrastructures terroristes, en surface comme en sous-sol.

- Tsahal doit rester définitivement dans le périmètre, y compris sur l'axe de Philadelphie, conserver une liberté d'action opérationnelle totale sur l'ensemble de la bande de Gaza et empêcher toute contrebande. "Il est prouvé qu'on ne peut faire confiance à personne d'autre que nous pour empêcher la contrebande et le réarmement des organisations terroristes", a-t-il affirmé.

- Aucune implication de l'Autorité palestinienne à Gaza, ni aujourd'hui ni à l'avenir. Selon Smotrich, une telle participation reviendrait à "admettre le mensonge" concernant les revendications de l'Autorité palestinienne sur Gaza et ses aspirations à établir un État terroriste.

- Aucune mention, même indirecte, d'un État palestinien qui menacerait l'existence d'Israël. Le ministre a rappelé que Trump lui-même avait souligné à quel point Israël était petit et vulnérable. "L'idée d'un État palestinien doit être retirée de la table pour toujours", a-t-il insisté.

- Aucune implication du Qatar à Gaza. "Il est temps de mettre fin à l'hypocrisie et à la duplicité du Qatar, qui encourage et finance le terrorisme et contrôle Al-Jazeera, l'une des plus puissantes machines de propagande antisémite contre Israël", a déclaré Smotrich.

- Gaza ne doit plus être une prison où les gens sont retenus de force. Ceux qui le souhaitent pourront quitter le territoire par l'Égypte.

Opportunité historique en Judée-Samarie

Concernant la Judée-Samarie, Smotrich a appelé à "saisir l'opportunité historique de l'administration Trump pour retirer définitivement l'idée dangereuse d'un État terroriste, établir politiquement et concrètement que la Judée-Samarie font partie intégrante d'Israël sous souveraineté israélienne".