Plus de 100 manifestants pro-palestiniens arrêtés sur le campus de Columbia à New York

Plus de 100 manifestants pro-palestiniens ont été arrêtés jeudi sur le campus de l'université Columbia après que sa présidente, Nemat Minouche Shafik, a autorisé la police de New York à évacuer un campement installé par des étudiants protestant contre les actions d'Israël à Gaza. "Par souci de sécurité du campus de Columbia, j'ai autorisé le département de police de New York à commencer à évacuer le campement...", a déclaré Shafik dans un communiqué. Elle a précisé que les manifestants avaient enfreint les règles de l'université interdisant les manifestations non autorisées et n'étaient pas disposés à dialoguer avec l'administration.

Le maire de New York, Eric Adams, a indiqué que la police avait procédé à plus de 108 arrestations sans violence ni blessures, pour motif d'intrusion. Columbia a commencé à suspendre les étudiants ayant participé au campement, considéré comme une manifestation non autorisée. Lors d'une audition mercredi devant une commission de la Chambre des représentants sur l'antisémitisme dans les universités, Shafik avait été critiquée par des républicains. Elle avait répondu que l'université faisait face à une "crise morale" avec l'antisémitisme sur le campus et que Columbia avait pris des mesures fortes contre les auteurs présumés.

Les manifestants de Columbia réclament un cessez-le-feu permanent à Gaza, la fin de l'aide militaire américaine à Israël et le désinvestissement de l'université des entreprises profitant de l'incursion israélienne. Parallèlement, environ 500 manifestants ont défilé jeudi à l'université de Californie du Sud en soutien à Asna Tabassum, une étudiante musulmane dont le discours de major de promotion a été annulé par l'université pour des raisons de sécurité. Tabassum et ses partisans affirment que l'université a cherché à la faire taire en raison de son opposition à l'opération israélienne sur Gaza.