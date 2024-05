Le nombre de camions d'aide humanitaire entrés à Gaza la semaine dernière a doublé

Environ 200 camions transportant de l'aide humanitaire bloqués au point de passage de Rafah, fermé en raison des opérations militaires israéliennes, ont pu acheminer leur chargement via le terminal de Kerem Shalom, ont rapporté les médias égyptiens ce dimanche.

De son côté, l'armée israélienne a publié le bilan de la quantité d'aide acheminée à Gaza la semaine passée, soulignant que le nombre de camions entrés par les points de passage d'Erez et de Kerem Shalom avait doublé.

Au total, plus de 2 000 camions ont été inspectés et transférés par les passages terrestres, a indiqué Tsahal, transportant de la nourriture, de l'eau, du matériel médical, des abris, mais aussi plus de 350 000 litres de carburant. En sus de cette aide, 1 806 palettes chargées de nourriture sont entrées à Gaza par le quai flottant construit par les États-Unis, avant d'être chargées sur 127 camions et acheminées vers les centres logistiques.