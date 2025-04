Plus de 36 000 Palestiniens ont quitté Gaza depuis le début du conflit

Depuis le début de la guerre, plus de 36 000 personnes ont quitté la bande de Gaza, un chiffre sans précédent qui témoigne d'une tendance croissante à l'émigration. Cette vague de départs s'effectue principalement par le point de passage de Rafah vers le territoire égyptien. Selon la chaîne israélienne N12, environ 2 000 personnes ont transité par le territoire israélien, certaines via le pont Allenby à la frontière jordanienne et d'autres par l'aéroport de Ramon vers différentes destinations internationales. Toutefois, la majorité des émigrants passent par le point de passage de Rafah, qui a été rouvert uniquement pour les sorties au début du cessez-le-feu.

D'après ce même rapport, seuls certains groupes spécifiques sont autorisés à quitter légalement Gaza : les patients nécessitant des soins médicaux à l'étranger, les civils détenteurs de passeports étrangers et les résidents ayant obtenu des visas de pays qui ont officiellement accepté de les accueillir. De nombreux pays participent à l'accueil des réfugiés, certains comme destination temporaire, d'autres comme solution permanente. Parmi les pays qui se distinguent figurent l'Égypte, la Jordanie, les Émirats arabes unis, plusieurs pays d'Europe occidentale et la Roumanie, qui s'est particulièrement illustrée par le nombre de réfugiés accueillis.

Le Hamas s'oppose fermement à cette émigration, qu'il perçoit comme une menace pour son contrôle sur le territoire. Selon les porte-parole du mouvement, ce processus s'inscrit dans la lignée du plan proposé par le président américain Donald Trump visant à transférer les Palestiniens vers d'autres pays. Des influenceurs sur internet affiliés au Hamas ont lancé des campagnes médiatiques appelant les habitants à rester à Gaza, mais jusqu'à présent, ces initiatives n'ont rencontré qu'un succès limité face à la détermination de nombreux Gazaouis à quitter l'enclave dévastée par la guerre.