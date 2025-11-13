Plus de 600 soldats de Tsahal sauvés grâce aux nouvelles capacités de la médecine militaire

Le premier congrès national de médecine militaire s'est ouvert mercredi en Israël sous la direction du Service de santé des armées. L'événement, qui se déroule sur trois jours, est présidé par le général de division Rami Abudraham, chef de la Direction de la technologie et de la logistique, le médecin général de brigade Zivon Aviad Bar, et accueille notamment Moshe Bar Siman Tov, directeur général du ministère de la Santé.

Ce congrès réunit les hauts responsables de l'appareil de défense, du monde académique, de l'industrie et du système de santé pour présenter diverses recherches dans le domaine médical. L'objectif est de promouvoir les collaborations et d'exposer des solutions susceptibles de sauver des vies, en mobilisant la science et la technologie pour améliorer les performances sur le champ de bataille.

Parmi les temps forts figure un panel avec la participation d'anciens otages, Maxim Herkin et Shlomi Ziv, qui ont évoqué leur rencontre avec les équipes du Service de santé lors de leur retour en Israël. Le congrès met également en lumière les leçons tirées au cours des deux dernières années tout en anticipant les défis futurs.

"L'histoire des soignants du Service de santé n'est pas seulement un récit de bravoure individuelle : c'est l'histoire d'un système entier qui fonctionne, de protocoles écrits dans le sang, et de l'importance primordiale de la réponse médicale immédiate sur le champ de bataille", a déclaré le général Abudraham.

Il a précisé : "Nous nous trouvons dans une période de confrontation complexe et multi-fronts. Tsahal combat dans tout le Moyen-Orient. Au cours des deux dernières années, nous avons développé de nouvelles capacités grâce auxquelles plus de 600 soldats de Tsahal sont en vie aujourd'hui."

Le général a souligné que ce succès résulte d'un partenariat impliquant les hôpitaux, le ministère de la Santé et les organismes de réhabilitation. "La solidité de la chaîne médicale constitue un élément significatif du succès de l'ensemble du système médical israélien", a-t-il affirmé.

Toutefois, il a appelé à ne pas relâcher les efforts : "Nous devons nous préparer à une campagne plus complexe. La voie vers la supériorité repose sur l'apprentissage, la recherche et le développement, les technologies innovantes et surtout la culture organisationnelle et les ressources humaines."