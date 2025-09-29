Plus de 800 000 habitants ont quitté la ville de Gaza, le Hamas fragilisé

Plus de 800 000 Palestiniens ont fui Gaza City au cours des derniers jours, selon des estimations de l’armée israélienne. Entre 30 000 et 50 000 personnes auraient quitté la ville quotidiennement la semaine passée, et le nombre total d’évacués pourrait bientôt atteindre le million. Les forces israéliennes s’apprêtent désormais à étendre leurs opérations vers le centre urbain, une phase déjà validée par le haut commandement.

Les tentatives du Hamas pour retenir la population dans le nord de la bande de Gaza semblent avoir échoué. Le mouvement terroriste a tenté d’ériger des barrages routiers et d’user de menaces ou de violences, sans parvenir à enrayer l’exode. « La population se dirige vers le sud », a résumé une source sécuritaire.

Selon cette même source, le Hamas diffuserait des « récits trompeurs » sur la situation humanitaire, évoquant un effondrement du système de santé ou une famine. Les autorités israéliennes affirment qu’en moyenne 350 camions d’aide entrent chaque jour à Gaza et que plus de 20 000 tentes ont été livrées par des organisations internationales. Le système médical dans le sud, assurent-elles, « fonctionne et ne s’est pas effondré ».

Sur le terrain, la relation de la population à l’égard du Hamas reste ambivalente. Certains continuent à lui apporter un soutien tacite, d’autres blâment Israël pour la dégradation des conditions de vie. Le mouvement, de son côté, recourt toujours à des méthodes coercitives : exécutions, passages à tabac et contrôle renforcé par un réseau d’informateurs, qui décourage toute critique ouverte.

Ces dernières semaines, des affrontements ont opposé le Hamas à plusieurs clans influents du sud de la bande de Gaza. Deux des trois chefs de clan impliqués dans la distribution d’aide auraient été tués, ne laissant que le clan Abu-Amra encore allié au groupe terroriste.

Malgré cette pression croissante, le Hamas conserve une structure civile minimale : versement de salaires à des milliers de fonctionnaires, entretien des routes, réparations de canalisations et opérations de secours. Mais sur le plan militaire, ses combattants ont tendance à se replier face à la puissance de feu israélienne et à privilégier des tactiques de guérilla.