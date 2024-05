Plusieurs hauts responsables de la police du Hamas éliminés à Gaza | LIVE

Arrestation de 12 manifestants qui tentaient de bloquer l'autoroute 1 en direction de Jérusalem

Les protestataires issus du groupe Frère d'armes, qui appelle à la dissolution du gouvernement, ont tenté de bloquer l'autoroute 1 près de Shaar HaGai en direction de Jérusalem ce matin. Des affrontements ont éclaté entre les manifestants et la police et 12 personnes ont été arrêtées, dont le colonel adjoint Ron Sharaf, le colonel adjoint Oren Shevil, le colonel adjoint Dror Erez et Eitan Herzl. Selon les forces de l'ordre, les protestataires ont tenté d'incendier des véhicules.