Porte-parole de Tsahal : "Nous avons prévu des frappes en Iran pour les trois prochaines semaines"

L’armée israélienne prévoit de poursuivre sa campagne militaire contre le régime iranien pendant au moins trois semaines supplémentaires, avec encore "des milliers de cibles" à frapper, selon son porte-parole, le général de brigade Effie Defrin.

Dans une interview accordée à CNN, Effie Defrin a indiqué que l’armée disposait de plans opérationnels couvrant au minimum la période allant jusqu’à la fête juive de Pessah (Pâque juive), prévue dans environ trois semaines. Il a également évoqué des plans allant encore au-delà de cette échéance.

Depuis le lancement de l’offensive le 28 février, l’armée de l’air israélienne a mené environ 400 vagues de frappes en Iran occidental et central. Ces opérations visent principalement les infrastructures militaires iraniennes ainsi que des membres des unités responsables du lancement de missiles, de la défense et de la production d’armements.

Selon des responsables israéliens, les forces américaines et israéliennes ont déjà frappé plusieurs milliers de cibles depuis le début de la guerre. Les opérations s’inscrivent dans une stratégie visant à affaiblir significativement les capacités militaires du régime iranien.

Le général Defrin a toutefois insisté sur le fait que la campagne ne suivait pas un calendrier strict. "Nous ne travaillons pas avec un chronomètre", a-t-il expliqué, affirmant que les opérations se poursuivraient jusqu’à l’atteinte des objectifs fixés par Israël.

L’un des buts principaux de l’offensive, a-t-il ajouté, est de "gravement affaiblir le régime iranien".