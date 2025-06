L'armée israélienne élimine le nouveau chef d'état-major de l'armée iranienne au cœur de Téhéran

Articles recommandés -

Suite à des renseignements précis reçus par la direction du renseignement militaire et à une opportunité soudaine qui s'est présentée dans la nuit de mardi, l'armée de l'air israélienne a frappé un centre de commandement de l'armée iranienne au cœur de Téhéran et éliminé Ali Shadmani, le chef d'état-major récemment nommé, militaire le plus haut gradé et proche du guide suprême iranien Ali Khamenei, a fait savoir Tsahal mardi matin.

Ali Shadmani occupait les fonctions de chef d'état-major en temps de guerre et de chef du commandement d'urgence des forces armées iraniennes. Il commandait à la fois le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) et l'armée iranienne. Au début de l'opération, il avait été nommé à la tête des forces armées iraniennes après l'élimination de son prédécesseur, Alaa Ali Rashid, au début de l'opération israélienne "Réveil du Lion".

Le centre de commandement d'urgence Khatam al-Anbiya, sous son commandement, était chargé de gérer les opérations de combat et d'approuver les plans de puissance de feu de l'Iran. Dans le cadre de ses différentes fonctions, il a directement influencé les plans opérationnels de l'Iran visant l'État d'Israël.

Avant l'élimination de son prédécesseur, Shadmani était commandant adjoint du centre de commandement d'urgence Khatam al-Anbiya et chef de la direction des opérations au sein de l'état-major général des forces armées iraniennes. L'élimination de Shadmani s'ajoute à une série d'éliminations de hauts responsables militaires iraniens et affaiblit la chaîne de commandement des forces armées iraniennes.