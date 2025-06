Pour la première fois, Israël affirme vouloir renverser "le régime des ayatollahs"

Articles recommandés -

Pour la première fois depuis le début du conflit, Israël reconnaît ouvertement que son objectif est de tenter de renverser le régime iranien. Le ministre de la Défense Israel Katz a réagi jeudi matin au barrage de missiles iraniens qui a visé Israël, blessant des dizaines de personnes à Beer-Sheva, Ramat Gan et Holon, et touchant l'hôpital Soroka. "Le dictateur iranien lâche se cache dans les profondeurs de son bunker blindé et tire délibérément sur des hôpitaux et des immeubles résidentiels en Israël. Ce sont des crimes de guerre de la pire espèce", a déclaré Katz. "Le Premier ministre et moi avons ordonné à Tsahal d'intensifier la puissance des attaques contre des cibles stratégiques en Iran et contre des objectifs gouvernementaux à Téhéran pour éliminer les menaces pesant sur l'État d'Israël et ébranler le régime des ayatollahs."

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a également réagi : "Ce matin, les tyrans terroristes d'Iran ont tiré des missiles vers l'hôpital Soroka de Beer-Sheva et vers la population civile du centre du pays. Nous ferons payer le prix complet aux despotes de Téhéran." Le ministre des Affaires étrangères Gideon Saar a dénoncé : "Le régime iranien a tiré un missile balistique vers un hôpital. Le régime iranien vise les civils. Le régime iranien commet des crimes de guerre."

Dans ce barrage matinal, environ trente missiles ont été lancés depuis l'Iran. À Beer-Sheva, l'hôpital Soroka a été touché, à Holon un immeuble de quatre étages a été endommagé, et à Ramat Gan la zone de la Bourse a été frappée. Un missile a également touché une route et des véhicules à Bat Yam sans faire de victimes.