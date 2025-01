Pour le petit-fils de l'otage Oded Lifschitz, "la liste ne signifie rien"

Daniel Lifschitz, petit-fils de l'otage Oded Lifschitz, 84 ans, a été interviewé lundi matin par la chaîne en hébreu d'i24NEWS affirmant : "La liste des otages ne signifie rien pour moi". Il a appelé à ne pas en tenir compte.

Daniel Lifschitz a également demandé de réduire la diffusion de documents de ce genre, car ils déstabilisent les familles des otages. "Depuis le 1er décembre, nous n'avons vu aucun otage revenir de Gaza par le biais d'accord. Nous n'avons vu aucun otage, homme ou femme, revenir dans une voiture de la Croix-Rouge protégée et bien connue, et je veux juste voir cela arriver", a-t-il dit.

Concernant la nature de l'accord, il a déclaré : "Je préférerais qu'il n'y ait qu'un accord en une seule étape. Je comprends personnellement que cet accord est un accord progressif et qu'il atteindra bien tous les otages et je serais très surpris que le Hamas signe un accord qui n'inclut pas le retrait de Tsahal".

According to the Israeli copyright law 27A

Le Forum des familles des otages a réagi lundi matin à la publication de la liste : "Les familles des otages sont bouleversées et secouées par 'la liste' publiée ce matin. Nous appelons les médias et le public à faire preuve de sensibilité et de responsabilité concernant de tels communiqués et d'autres qui sont susceptibles d'être publiés jusqu'à la conclusion d'un accord, et aussi pendant son déroulement. Le moment est venu pour un accord global qui ramènera tous les otages- les vivants pour une reconstruction, et les morts pour un enterrement décent. On ne laisse personne derrière !"

Il est important de noter que bien qu'une source supérieure du Hamas ait transmis la liste, l'organisation ne la confirme pas. Néanmoins, Israël confirme l'authenticité du document et indique qu'une liste similaire a déjà été présentée en juillet de l'année dernière dans ce qui est appelé "le document des clarifications", lorsque les contacts ont échoué. Comme nous l'avons rapporté la semaine dernière, les contacts au Qatar ont rencontré des difficultés lorsque le Hamas est revenu sur son engagement précédent à libérer les otages malades et blessés qui faisaient partie de la liste humanitaire, alors qu'Israël insiste pour qu'ils soient libérés dès la première phase de l'accord.