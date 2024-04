Pourparlers Israël-Hamas : informations contradictoires sur l’avancée des négociations au Caire

Peu après que des sources égyptiennes ont indiqué aux médias que des progrès avaient été réalisés dans les pourparlers entre Israël et le Hamas, sous l’égide du Qatar, de l’Égypte et des États-Unis, un responsable du groupe terroriste a démenti lundi ces affirmation auprès de l’agence de presse Reuters. "Il n'y a pas de changement dans la position de l'occupation et, par conséquent, il n'y a rien de nouveau dans les pourparlers au Caire", a déclaré le responsable du Hamas sous couvert d’anonymat. "Il n'y a aucun progrès".

Plus tôt dans la journée, la télévision égyptienne affirmait que des progrès avaient été réalisés, citant des sources égyptiennes de haut rang. La même information a été rapportée par la chaîne israélienne Kan, lundi après-midi. En réalité, il semblerait que la délégation israélienne au Caire attende toujours la réponse du Hamas.

IDF Spokesperson

Les sources de la télévision égyptienne ont déclaré que les deux parties avaient fait des concessions qui pourraient aboutir à un accord. Les concessions liées à la libération des otages israéliens détenus par le Hamas découlent de la demande du groupe terroriste concernant le retour des Gazaouis dans le nord de la bande de Gaza, ont précisé les sources.

Ces mesures sont prioritaires par rapport à la principale demande d'Israël, à savoir un échange d’otages israéliens contre des prisonniers palestiniens, a indiqué le membre du Hamas à Reuters. "En ce qui concerne l'échange de prisonniers, le Hamas était et est toujours prêt à se montrer plus flexible, mais il n'y a pas de flexibilité sur nos principales demandes".

Flash90

Le ministre israélien de la défense, Yoav Gallant, a déclaré lundi que la pression militaire exercée par Tsahal dans la bande de Gaza avaient permis à Israël d'être "plus flexible, d’avoir plus de liberté d'action et la capacité de prendre des décisions difficiles en ce qui concerne le retour des otages".