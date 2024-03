Pourparlers Israël-Hamas : "Les négociations avancent, les écarts se réduisent", affirme Antony Blinken

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken, en visite en Arabie saoudite, a déclaré mercredi soir lors d’une interview accordée à la chaîne saoudienne Al-Hadath, que les négociations sur un accord de libération des otages et de cessez-le-feu progressaient et que les écarts se réduisaient. "Nous nous en rapprochons et je pense qu'un accord est tout à fait possible", a-t-il estimé.

Le Hamas est la partie qui entrave les négociations, selon le chef de la diplomatie américaine, qui a exprimé l’espoir que le groupe terroriste puisse encore rendre possible le cessez-le-feu dont les habitants de Gaza ont tant besoin. "Le Hamas est revenu avec d'autres demandes, d'autres exigences. Mais je pense que c'est tout à fait faisable et que c'est tout à fait nécessaire", a-t-il poursuivi. "Si le Hamas se soucie un tant soit peu du peuple qu'il prétend représenter, alors il parviendra à un accord, car cela aura pour effet immédiat d'instaurer un cessez-le-feu, de soulager l'immense souffrance des gens et d'apporter davantage d'aide humanitaire", a ajouté Blinken.

Miriam Alster/FLASH90

À une question du journaliste d’Al-Hadath, Blinken a répondu que "si le Hamas était réellement pragmatique, il n'aurait jamais fait ce qu'il a fait le 7 octobre. Et après cela, tout aurait pu se terminer immédiatement s'ils avaient cessé de se cacher derrière des civils, déposé leurs armes, libéré les otages. Nous n'aurions alors pas assisté à ces terribles souffrances. Mais même dans ce cas, il incombe à Israël de faire de la protection des civils et de l'aide à leur apporter une priorité absolue". Il a ajouté que "l'équipe israélienne est présente" et qu'"une proposition très forte a été mise sur la table. Nous devons voir maintenant si le Hamas peut dire oui à la proposition. Si c'est le cas, c'est le moyen le plus immédiat de soulager la misère de la population de Gaza, ce que nous souhaitons".

Abed Rahim Khatib/Flash90

S'agissant de la position américaine sur l'opération Rafah, M. Blinken a réaffirmé que la Maison Blanche ne pouvait soutenir une telle démarche. "Ce que nous ne voulons pas, c'est une opération terrestre de grande envergure, car nous ne voyons pas comment cela pourrait se faire sans causer de terribles dommages aux civils. Mais en même temps, il est impératif de faire quelque chose au sujet du Hamas, parce que le Hamas n'a apporté rien d'autre que la mort et la destruction aux Palestiniens".