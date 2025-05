Pourquoi la mort présumée de Muhammad Sinwar pourrait changer la donne à Gaza

L'opération militaire israélienne contre Muhammad Sinwar, menée mardi sous l'hôpital européen de Khan Younis, pourrait marquer un tournant décisif dans la guerre. Considéré comme le plus farouche opposant à tout accord avec Israël, l'élimination du frère cadet de Yahya Sinwar, si elle est confirmée, pourrait changer radicalement la dynamique des négociations sur les otages.

Selon des sources israéliennes, Muhammad Sinwar était surnommé "Monsieur Non" pour son intransigeance systématique face aux propositions d'accords. Au sein du Hamas, Sinwar exerçait un pouvoir de veto considérable, s'opposant régulièrement aux dirigeants extérieurs de l'organisation ainsi qu'aux responsables de Gaza exilés comme Khalil al-Hayya - qui pourrait être le dernier haut responsable de l'aile militaire de l'organisation à petre encore en vie. Son intransigeance lui avait même valu des critiques au sein de l'appareil militaire du Hamas, certains le jugeant "trop ambitieux".

De Khan Younes au commandement militaire du Hamas

Né en septembre 1975 dans le camp de réfugiés de Khan Younes, Muhammad Ibrahim Hassan a-Sinwar a suivi un parcours marqué par la haine envers Israël. Issu d'une famille ayant fui en 1948 un village près d'Ashkelon pour s'installer dans le sud de Gaza, il a rejoint le Hamas dès sa création en 1987, alors qu'il n'avait que 12 ans.

Arrêté par Israël au début des années 1990 pour direction d'activités terroristes, il a purgé neuf mois de prison avant de gravir les échelons de l'organisation. Devenu membre du Conseil d'état-major général de l'aile militaire, il a été nommé commandant de la brigade de Khan Younes en 2005.

Figure clé de l'enlèvement de Gilad Shalit en 2006, il avait contribué à l'accord qui a permis la libération de son frère Yahya des prisons israéliennes. Après l'élimination de Muhammad Deif en juillet 2024, il était devenu de facto le chef de l'aile militaire du Hamas, responsable des opérations de combat dans la bande de Gaza. Les services de sécurité israéliens estiment que le Hamas aura du mal à désigner rapidement un successeur à Muhammad Sinwar.

Perspectives pour les négociations

Si l'élimination de Muhammad Sinwar se confirme, les analystes estiment que cela pourrait faciliter un accord partiel, notamment sur un cessez-le-feu temporaire basé sur le plan Witkoff actuellement discuté au Qatar. Cependant, le désarmement du Hamas, principal obstacle aux négociations pour un accord permanent, restera probablement un point d'achoppement.

L'opération visant Muhammad Sinwar, préparée depuis plus de six mois à l'initiative conjointe du chef du département des opérations du Shin Bet et du commandant du commandement Sud, le général Yaron Finkelman, avait été reportée à deux reprises pour des raisons opérationnelles. C'est seulement après l'obtention d'informations complémentaires par le Shin Bet que l'ordre d'exécution a finalement été donné.