Premier bilan de l'offensive : 450 cibles en Iran visées, 200 missiles tirés, Israël contrôle le ciel de Téhéran

Vingt-quatre heures après le lancement de l’opération “Am Kalavi” (“Réveil du Lion”), l’état-major israélien a dressé un premier bilan des frappes contre l’Iran. Selon le chef d’état-major Eyal Zamir et le commandant de l’armée de l’air Tomer Bar, “la voie vers Téhéran est ouverte”. L’aviation israélienne aurait détruit les systèmes antiaériens iraniens protégeant l’accès à la capitale, permettant désormais une liberté totale d’action dans l’espace aérien ennemi. Tsahal affirme avoir déjà frappé 450 cibles en Iran, dont les installations nucléaires de Natanz et d’Ispahan. Le site de Fordow, lui, n’a pas été directement visé, même si les autorités iraniennes ont reconnu des “dégâts limités” dans ses infrastructures. L'armée israélienne accuse Téhéran d'utiliser son programme nucléaire civil comme couverture pour développer des armes de destruction massive.

Les frappes de Tsahal ont également ciblé des dizaines de lanceurs de missiles sol-sol prêts à tirer vers Israël, notamment dans le centre et l’ouest du pays. À Téhéran, l’aéroport international de Mehrabad a été touché, en particulier les hangars contenant des avions de combat. En réponse, l’Iran a suspendu tous les vols civils dans ses aéroports. L’Iran a riposté par le tir d’environ 200 missiles en quatre salves successives. La plupart ont été interceptés, principalement au-dessus de la mer Morte. Un quart seraient tombés volontairement dans des zones ouvertes, et quelques-uns ont atteint des zones habitées, causant la mort de trois civils israéliens. Tsahal indique que ses capacités opérationnelles n’ont pas été affectées et prévient qu’il faut s’attendre à de nouvelles attaques iraniennes, parallèlement à la poursuite de ses propres frappes.

L’armée israélienne affirme que “tout est sur la table”, y compris des interventions “dans d’autres zones” au-delà de Téhéran, laissant présager une escalade majeure dans la région.