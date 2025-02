Premier message des proches d'Eli Sharabi : "Eli est fort, c'est un véritable héros"

La famille d'Eli Sharabi a publié un premier message sur le compte Instagram dédié à l'ex-otage et à son frère, Yossi, tué en captivité par le Hamas. Eli n'a appris la mort de ce dernier qu'à sa libération samedi, ainsi que la mort de sa femme Leanne et ses deux filles, Noya et Yahel, assassinées au kibboutz Beeri.

"Notre Eli est de retour à la maison. Après 491 jours en enfer, il a retrouvé l'étreinte enveloppante, protectrice et sécurisante de sa famille et de ses amis. Nous avons attendu ce moment avec impatience, nous l'avons imaginé et prié avec ferveur pour qu'il se produise. Et ce moment est arrivé. Eli est fort. C'est un véritable héros. Le processus de réhabilitation prendra du temps, mais il n'est pas seul. Il a l'amour et le soutien total de tous ceux qui l'entourent", ont écrit les proches d'Eli Sharabi.

"Nous voulons remercier tous ceux qui sont à nos côtés, tous ceux qui nous ont soutenus, encouragés et ont gardé l'espoir vivant tout au long du chemin. Il n'y a pas assez de mots pour décrire notre reconnaissance envers tout le peuple d'Israël. Mais la lutte ne s'arrêtera pas. Jusqu'à ce que Yossi revienne pour un enterrement décent. Jusqu'à ce que le dernier des kidnappés soit chez lui. 76 hommes et femmes kidnappés qui doivent revenir ! Après les scènes difficiles de la libération d'hier, nous comprenons tous qu'il n'y a pas de temps à perdre. Nous devons ramener tout le monde à la maison - maintenant, ont-ils ajouté.