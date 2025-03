Premier signe de vie de l'otage Avinatan Or après 523 jours de captivité à Gaza

Une preuve de vie d'Avinatan Or a enfin été reçue mercredi, 523 jours après son enlèvement lors du festival Nova. La dernière image de ce jeune homme de 31 ans remontait à la vidéo de son enlèvement, lorsqu'il fut violemment séparé de sa compagne Noa Argamani le 7 octobre 2023. "Jusqu'à ce qu'Avinatan revienne, mon cœur reste captif", a écrit Noa Argamani dans une story publiée sur les réseaux sociaux. Libérée en juin 2024 lors de l'opération Arnon, elle attend toujours le retour de son compagnon.

Selon les informations obtenues par la famille, Avinatan serait détenu dans les camps du centre de Gaza dans des conditions particulièrement éprouvantes. "C'est un grand soulagement", a déclaré son frère Moshe Or. "Nous avons toujours su qu'il était vivant. Maintenant, c'est officiellement confirmé."

"C'est bien, mais ce n'est pas notre objectif final", a-t-il précisé. "Notre but ultime est de récupérer Avinatan, pas seulement des preuves qu'il est en vie." Il a également appelé à finaliser l'accord pour libérer tous les otages : "Un accord existe déjà, le Hamas le réclame. Ramenez-les tous maintenant." Shimon Or, oncle d'Avinatan, a ajouté : "Nous sommes heureux, mais nous poursuivrons notre lutte contre cette démarche cruelle de Netanyahou qui consiste à libérer peu d'otages et à en sacrifier beaucoup."

Actuellement, 59 otages sont toujours détenus à Gaza, dont 24 officiellement considérés comme vivants. Ces dernières semaines, des signes de vie ont été reçus pour la majorité de ces 24 personnes.