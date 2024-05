Première réunion au Conseil de sécurité de l'ONU sur le sort des otages à Gaza

Après les demandes répétées d'Israël et des Etats-Unis, le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu jeudi sa première réunion depuis le 7 octobre sur le sort des otages détenus par le Hamas. Aux côtés de l'ambassadeur Gilad Erdan se trouvaient Ayelet Samrano, la mère de Yonatan Samrano, kidnappé puis assassiné par le Hamas, Shoshan Haran, ex-otage libérée lors de l'accord de trêve, ainsi que Gili Roman, dont la soeur Yarden a été kidnappée puis libérée par le Hamas.

"Un employé de l'UNRWA a kidnappé mon fils. Un employé des Nations Unies. Un homme qui a traîné le corps de mon fils et l'a emporté comme un trophée à Gaza. L'ONU a-t-elle mon fils ? Sait-elle où il est? Je vous demande de me le rendre", a imploré la mère de Yonatan Samrano, 21 ans, dont le corps se trouve toujours à Gaza.

"J'ai besoin que le monde entende mon appel. Je suis prête à tout, s'il vous plaît, ne tournez pas le dos à Yonatan et aux 132 autres personnes enlevées. Vous vous considérez comme des personnes morales, mais vous donnez la priorité au terrorisme sur la moralité", a encore dit Ayelet Samarano devant le Conseil de sécurité.

ONU

"Durant les 32 semaines écoulées depuis le 7 octobre, le Conseil de sécurité et l'ONU n'ont rien fait pour libérer les otages qui sont sujets au viol et à la torture. Rien. C'est immoral et affligeant", a fustigé l'ambassadeur israélien au cours des discussions. "Quelle pression avez-vous exercée sur les dirigeants terroristes ? Le Conseil a-t-il condamné le Hamas et exigé que la Croix-Rouge soit autorisée à vérifier l'état des personnes enlevées ? Regardez Ayelet, Shoshan et Gili dans les yeux et donnez-leur des réponses !", a-t-il lancé.

AP Photo/Yuki Iwamura

"Il est effectivement important de publier un appel à la libération des personnes enlevées, comme vous l'avez fait, mais je vous le demande honnêtement : pensez-vous vraiment que cela peut avoir un effet sur le Hamas ? La situation des personnes enlevées est la question humanitaire la plus urgente et la plus critique que le Conseil doit traiter", a poursuivi Gilad Erdan, soulignant que la libération des otages mettrait fin à la guerre. "Si le Conseil veut vraiment que la guerre se termine, il devrait placer la libération des personnes enlevées en tête de ses priorités. Votre inaction crée un précédent qui encouragera d'autres organisations terroristes à kidnapper des civils."