Premières images de l'otage Matan Engerst publiées par le Hamas et une nouvelle preuve de vie pour sa famille

La famille du soldat Matan Engerst publié lundi soir une vidéo du Hamas montrant les premières images de leur fils en captivité. Kidnappé blessé et inconscient de son char positionné à l'avant-poste de Nahal Oz le 7 octobre, Matan Engerst serait actuellement dans un état critique, selon les déclarations de ses proches.

"Nous exigeons que le gouvernement israélien mette en œuvre toutes les étapes de l'accord avant de passer à l'étape suivante de la guerre," a déclaré sa mère Anat lors d'une allocution émue. "Matan, qui est en danger de mort, et toutes les personnes kidnappées doivent être renvoyés chez eux – avant d'envoyer d'autres soldats qui ne reviendront pas."

D'après les informations communiquées par la famille, le jeune homme subirait des "tourments infernaux" en captivité, incluant des interrogatoires accompagnés de torture. Il serait détenu "dans des conditions inhumaines" depuis son enlèvement, survenu alors qu'il défendait l'avant-poste et les kibboutzim environnants avec son unité. Sur les images diffusées, le jeune homme apparaît avec les yeux très marqués, dont l'un qui semble particulièrement rouge.

Forum des familles d'otages

La famille a également souligné que malgré la gravité de ses blessures, Matan n'a pas été libéré pour des raisons humanitaires, "simplement parce qu'il était soldat."

C'est le second signe concret de vie de Matan en provenance de Gaza depuis le 7 octobre. Le 24 septembre, un fichier audio retrouvé dans la bande de Gaza avait été publié, dans lequel Matan s’adressait au Premier ministre Benjamin Netanyahou déclarant : «Netanyahou, je veux vraiment voir ma famille et mes amis. C'est très important. Je pense que vous en êtes capable, il faut le vouloir, mais je vous fais confiance. Vous pouvez le faire et, espérons-le, le plus tôt possible." Des otages récemment libérés ont également confirmé que le jeune homme de 22 ans était encore en vie.

Cette publication intervient dans un contexte de tension croissante autour des négociations concernant les otages encore détenus, ravivant le débat sur les priorités stratégiques et humanitaires du gouvernement israélien face à cette crise.