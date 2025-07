Propagande du Hamas dévoilée : un enfant gazaoui prétendument "affamé" avait été soigné en Israël pour une maladie

Articles recommandés -

Le coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT) a révélé jeudi sur X un nouveau cas où le Hamas utilise des images d'enfants souffrant de maladies génétiques pour promouvoir son narratif de "famine" et accuser Israël.

Un cas de manipulation avéré

La photo d'Abdul Kader al-Fayoumi, 14 ans, a circulé ces derniers jours sur les réseaux sociaux le Hamas prétendant que son état résultait de la famine à Gaza. Cependant, une vérification des services de sécurité révèle qu'Abdul Kader avait en réalité été soigné en Israël en 2018 pour une maladie génétique du système nerveux.

https://x.com/i/web/status/1950817457028976840 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Abdul faisait partie des centaines d'enfants gazaouis souffrant de maladies similaires traités en Israël avant que le Hamas ne détruise le passage d'Erez le 7 octobre. Malgré cela, Israël continue de coordonner les évacuations médicales de résidents gazaouis vers des pays tiers via le passage de Kerem Shalom.

Pas plus tard que mercredi, 180 patients et accompagnateurs ont été transférés pour poursuivre leur traitement médical dans des pays de l'Union européenne et en Jordanie.

Le scandale du journal italien

Cette révélation intervient après la polémique soulevée par la une dramatique du journal italien Il Fatto Quotidiano, montrant un enfant palestinien très maigre avec le titre "15 morts supplémentaires de faim à Gaza", accusant Israël de bloquer l'aide humanitaire.

https://x.com/i/web/status/1949781081751765052 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

En quelques heures, une version différente de l'histoire s'est répandue. Le ministère des Affaires étrangères israélien a révélé qu'il s'agissait d'Oussama al-Rqab, 9 ans, souffrant de mucoviscidose, une grave maladie pulmonaire génétique. L'enfant séjournait en Italie depuis le 12 juin pour un traitement médical urgent, dans un transfert approuvé et coordonné par Israël.

"Une calomnie moderne"

"C'est une calomnie moderne", a déclaré le ministère des Affaires étrangères. "L'image d'un enfant malade a été détournée et transformée en arme de propagande. Quand il s'agit d'Israël, les faits ne comptent plus."

L'ambassadeur d'Israël en Italie a condamné "l'usage trompeur de la photo de cet enfant malade de mucoviscidose pour justifier l'accusation qu'Israël affame délibérément les Gazaouis", exigeant une correction immédiate.

"La manipulation d'images d'enfants à des fins de propagande est inacceptable. Cette conduite viole les principes fondamentaux du journalisme et prive le public d'informations exactes", a-t-il ajouté, soulignant qu'Israël fait tous les efforts pour fournir une aide humanitaire aux résidents de Gaza opprimés par les terroristes du Hamas.