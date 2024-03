Liban : le discours pro-Hezbollah d'une religieuse chrétienne crée le trouble dans une société divisée

Début mars, une religieuse se tient devant un groupe de jeunes élèves d'une école chrétienne libanaise et leur demande de prier pour les "hommes de la résistance" dans le sud du Liban. Les hommes auxquels la religieuse Maya Ziadeh fait référence sont des membres du Hezbollah. Une vidéo capturant les commentaires de Ziadeh circule sur les réseaux sociaux, et choque. On l'accuse de "laver le cerveau" des enfants et d'imposer ses opinions politiques. D'autres la soutiennent, saluant sa position "courageuse".

https://twitter.com/i/web/status/1765825940175667225

Cette guerre des mots créée par la religieuse met en lumière de plus larges et plus anciennes divisions au Liban concernant le Hezbollah, schismes amplifiés par les affrontements à la frontière avec Israël et par la crainte que le pays déjà en crise ne puisse être entraîné dans une guerre totale. "Il y a de fortes divisions (politiques) sur les attaques du Hezbollah", explique Sami Nader, directeur de l'Institut de sciences politiques de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. "Et bien qu'il y ait un large soutien à la cause palestinienne, il y a des différences sur le degré de ce soutien et sur la manière de le fournir".

AP Photo/Bilal Hussein Un homme passe devant une affiche montrant des membres du Groupe islamique connu sous le nom de Jamaa Islamiya, tués il y a deux semaines lors d'une frappe israélienne, à Beyrouth, Liban, le mardi 26 mars 2024

Même si le Hezbollah a des alliances avec des personnalités d'autres groupes religieux, la base de son soutien se trouve dans la communauté chiite, tandis que de nombreux chrétiens et sunnites accusent le groupe d'avoir conduit le pays à la ruine. Le discours de la religieuse a suscité une attention supplémentaire - et pour certains, de la fureur - justement parce qu'il émanait d'une figure religieuse chrétienne. L'activiste chrétien libanais anti-Hezbollah Antonios Tawk a critiqué Ziadeh sur X. Il a appelé l'Église catholique maronite à agir "parce que nos enfants subissent un lavage de cerveau".

AP Photo/Ariel Schalit Les forces de sécurité israéliennes examinent le site touché par une roquette tirée depuis le Liban, à Kiryat Shmona, dans le nord d'Israël, le mercredi 27 mars 2024

Pendant ce temps, Gebran Bassil, chef du parti du Mouvement patriotique libre, principal allié chrétien du Hezbollah, a fait valoir que, lorsque Ziadeh a appelé à la prière, "elle mettait en pratique les enseignements de Jésus".

Lina Khatib, chercheuse associée au groupe de réflexion londonien Chatham House, explique que même les alliés du Hezbollah parmi les chrétiens sont mal à l'aise avec sa "décision unilatérale de déclencher un combat avec Israël", mais que cela ne s'est pas traduit par une scission.

Parmi les chiites libanais, groupe le plus touché par l'occupation israélienne du sud du Liban pendant 18 ans, beaucoup voient les actions du Hezbollah sous un angle différent. Houssein Khalil, le propriétaire chiite d'une entreprise touristique, explique que les frappes du Hezbollah sur le nord d'Israël sont "nécessaires, non seulement pour soutenir les Palestiniens, mais parce que lorsqu'Israël en aura fini avec Gaza, il veut se tourner vers le Liban": "Je soutiens non seulement le Hezbollah, mais quiconque me défend, ma dignité et mes droits tant qu'ils sont capables de vaincre l'ennemi israélien et de me protéger", affirme-t-il.

AP Photo/Mohammed Zaatari Recherche de victimes dans les décombres d'un centre paramédical détruit par une frappe aérienne israélienne tôt mercredi dans le village de Hebbariye, au sud du Liban, le mercredi 27 mars 2024

De nombreux musulmans sunnites ont critiqué le Hezbollah au fil des années pour accumulé des armes, surtout après que le groupe les a utilisées dans des combats internes à Beyrouth en 2008. Cependant, pour certains, la colère suscitée par l'offensive israélienne à Gaza et la situation des Palestiniens - qui sont pour la plupart sunnites - semblent avoir éclipsé pour l'instant les préoccupations concernant les armes du Hezbollah, fournissant un terrain d'entente. "Les massacres commis par l'ennemi israélien et la destruction rendent obligatoire la lutte", affirme Abed Nakhle, habitant d'un quartier à prédominance sunnite de Beyrouth. "Nous sommes avec eux (le Hezbollah) dans cette cause".

Pour Lina Khatib, une large majorité de Libanais "ne veulent pas voir une guerre totale entre le Hezbollah et Israël". Ce sentiment, ajoute-t-elle, traverse toutes les communautés.

Dans le village de montagne de Ghbaleh, certains parents des enfants se sont plaints du discours de Ziadeh, a admis Youssef Nasr, secrétaire général des écoles catholiques du Liban. Il a démenti les informations selon lesquelles Ziadeh avait été renvoyée de l'école et a déclaré à l'Associated Press que la religieuse passait du temps dans un monastère pour s'isoler et réfléchir.