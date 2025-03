"Quand on m'a remis à Tsahal, je me suis mis à danser", confie l'ex-otage, Tal Shoham

L'ancien otage israélien du Hamas, Tal Shoham, a été interviewé mercredi matin par le réseau américain ABC et a décrit au journaliste l'accompagnant, lors d'une visite au kibboutz Be'eri, sa période de captivité et le moment où il a compris que lui et sa famille "devaient se rendre".

"Je savais que les fenêtres pare-balles ne tiendraient que peu de temps avant de se briser, alors j'ai décidé que lorsqu'elles se briseraient de 10 cm, assez large pour jeter une grenade à l'intérieur, je me rendrais", a raconté Tal Shoham, libéré après 505 jours de captivité. "Les enfants et les femmes étaient sous le lit. J'ai dit à ma femme que nous devions nous rendre", a-t-il poursuivi, décrivant les moments terrifiants du massacre du 7 octobre, avant que lui, sa femme Adi et leurs enfants (libérés par étapes il y a environ un an) ne soient enlevés à Gaza. "Adi m'a dit 'non, non'. Je lui ai dit froidement - il n'y a pas d'autre option".

Shoham était détenu en captivité avec Evyatar David et Guy Gilboa Dalal, les deux otages qui avaient été forcés d'assister à la "cérémonie" cynique organisée par le Hamas lors de la libération d'Omer Wenkert, Omer Shem-Tov et Elia Cohen, le 22 février dernier. "Toute la journée, je pensais à ma famille. S'ils étaient vivants ou morts. Comment ce serait d'être libéré avec eux, ou avec certains d'entre eux, ou aucun". Il a partagé que le 46ème jour de captivité, il les a mentalement enterrés : "J'ai imaginé une grande tombe et deux petites à côté. Ma communauté derrière moi. Je leur ai fait un éloge funèbre. C'était la chose la plus difficile que j'aie jamais faite".

Ses ravisseurs lui ont montré une lettre de sa femme disant qu'elle allait bien et qu'elle et leurs enfants seraient bientôt libérés. "Je l'ai montrée à Evyatar et Guy et je leur ai dit qu'ils étaient vivants et en sécurité, puis je suis allé pleurer. Des pleurs de soulagement. La première fois que je pleurais à Gaza", a-t-il confié.

Il a également raconté avoir subi des tortures en captivité : "Nous avons alors commencé une période de deux mois de tortures sévères. Les couleurs sur mes jambes étaient nombreuses (à cause des ecchymoses), je ne pouvais pas marcher. Après qu'ils nous ont dit qu'ils nous emmèneraient chez un médecin, j'ai compris qu'ils nous avaient fait entrer dans un tunnel. (Omer Neutra était là) J'ai entendu un Israélien. Ils lui ont dit 'on t'a amené de la compagnie'. Et j'ai compris que nous resterions là. Nous avions quatre matelas sur le sol sur lesquels nous vivions, un mètre à côté et un trou pour les toilettes".

Il a ajouté que le Hamas voulait libérer les otages dans un mauvais état pour faire pression sur Israël, mais que cela n'a pas fonctionné en raison des réactions indignées face à l'état des otages libérés avant lui. "Quelques semaines avant la libération, ils nous ont dit qu'ils voulaient nous libérer dans un mauvais état pour faire pression sur Israël afin de conclure un accord, mais cela n'a pas fonctionné (à cause des réactions aux captifs maigres et malades), alors ils ont commencé à nous nourrir davantage, deux fois plus".

AHMAD GHARABLI / AFP

À propos des derniers jours en captivité, Shoham a raconté : "Quand j'ai dit au revoir à Evyatar et Guy, je leur ai demandé d'être forts. Que je crois vraiment, même si je ne sais pas combien de temps cela prendra, qu'ils seront aussi libérés. Je leur ai promis que nous nous battrions pour eux. Je veux qu'ils sortent de là. Pour leurs familles".

Shoham a ajouté que peu après avoir été remis à Tsahal, "je suis descendu du véhicule, ils m'ont demandé si j'avais besoin de quelque chose alors j'ai dit que j'avais besoin d'aller aux toilettes, j'y suis allé, j'ai fermé la porte et puis j'ai commencé à danser. Enfin dehors, enfin à la maison. Pas encore à la maison, mais c'était ce qui s'en rapprochait le plus à ce moment-là".

Tal Shoham a été kidnappé à son domicile le matin du 7 octobre avec sa partenaire Adi et leurs enfants, Naveh et Yael. Les trois ont été libérés lors de l'accord de novembre 2023 après 50 jours de captivité.