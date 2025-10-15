Quatre corps d'otages supplémentaires restitués, deux identifiés comme ceux d'Uriel Baruch et Tamir Nimrodi

Quatre cercueils contenant des corps d'otages supplémentaires ont été remis mardi soir par le Hamas à la Croix-Rouge avant d'être transférés aux forces de Tsahal. Après avoir franchi la frontière israélienne, les dépouilles ont été escortées par un convoi de police jusqu'au Centre national de médecine légale. Le ministère de la Santé a confirmé leur arrivée pour procéder à leur identification formelle et à l'enquête sur les causes et circonstances des décès.

Tandis que le Hamas n'a pas communiqué l'identité des otages morts restitués, le bureau du Premier ministre a fait savoir à leur arrivée en Israël que les noms des défunts ne seraient communiqués qu'une fois leur identification formelle achevée.

La première identification a été annoncée mercredi matin : celle d'Uriel Bauch, 35 ans.

Dans un message déchirant adressé aux habitants de la ville de Givon où il résidait, la famille Baruch a annoncé : "C'est avec une grande tristesse et une grande douleur que nous annonçons le retour du corps de notre cher Uriel Baruch de la bande de Gaza, après deux longues années de prières, d'espoir et de foi." Uriel laisse derrière lui son épouse Racheli et leurs deux enfants.

Le matin du 7 octobre 2023, Uriel se trouvait au festival Nova. Deux jours après le massacre, le corps de Michael, l'ami avec lequel Uriel avait tenté de s'enfuir du festival, avait été retrouvé, tué par balles dans la voiture où ils voyageaient. Uriel, lui, avait été enlevé et emmené à Gaza. Sa famille avait été informée de son sort le 26 mars 2024, après six mois d'incertitude.

Il aura fallu attendre près de deux années supplémentaires avant que sa dépouille ne soit enfin rapatriée en Israël, permettant à sa famille de lui offrir une sépulture digne.

Quelques minutes après l'annonce concernant Uriel Baruch, c'est l'identification formelle de Tamir Nimrodi qui a été rendue publique par son père. « Après deux ans d'angoisse et d'incertitude, remplis d'espoir et de désir d'une fin différente, nous avons appris la douloureuse nouvelle de l'identification de notre cher Tamir. Il a été brutalement enlevé de sa base et assassiné alors qu'il était en captivité aux mains du Hamas. Il a été ramené hier en Israël pour y trouver le repos éternel. Nous traversons des moments de douleur et de recueillement, mais nous n'abandonnerons pas les familles des personnes enlevées et les personnes enlevées jusqu'à la libération de la dernière. »

Tamir Nimrodi servait au sein de l'unité du COGAT lorsqu'il avait été enlevé le 7 octobre à la base d'Erez, avant d'être assassiné en captivité.

Les corps de Guy Illouz, Daniel Peretz, Bipin Joshi et Yossi Sharabi ont été également restitués par le Hamas lundi et identifiés mardi. Il reste désormais 20 dépouilles d'otages encore à Gaza.