Quatre soldats israéliens tués dans l'effondrement d'un bâtiment à Khan Younès

L'armée israélienne a révélé samedi l'identité de deux soldats supplémentaires morts dans l'effondrement d'une structure à Khan Younès vendredi. Le sergent-chef Tom Rotstein, 23 ans, originaire de Ramat Gan, et le sergent Uri Yehonatan Cohen, 20 ans, de Neve Yarok, servaient tous deux dans l'unité d'élite Yahalom du génie de combat. Ils périssent aux côtés du sergent-chef réserviste Chen Gross, 33 ans, et du sergent Yoav Rovor, 19 ans, dont les noms avaient été communiqués vendredi. Cinq autres militaires ont été blessés dans cet incident, un grièvement et quatre modérément.

La tragédie survient lors d'une offensive de la 98e division dans le nord de Khan Younès, près de Bani Suheila. Les combattants de l'unité Maglan pénètrent à 6h00 dans un complexe du Hamas pour le sécuriser. Selon les renseignements militaires, le site abritait un réseau souterrain. L'explosion d'un engin explosif puissant provoque l'effondrement partiel du bâtiment, piégeant les soldats sous les décombres.

Les blessés sont évacués rapidement par hélicoptère vers les hôpitaux, tandis que les opérations de récupération des corps se poursuivent pendant de longues heures avec l'assistance d'équipes du commandement du front intérieur. Cette semaine endeuillée porte le nombre de victimes militaires à huit en sept jours. Mardi, trois soldats du bataillon Rotem de la brigade Givati avaient trouvé la mort dans l'explosion d'un engin piégé au nord de la bande de Gaza. Le sergent-chef réserviste Alon Perkas, 27 ans, était tombé dans les combats du quartier de Shejaiya.