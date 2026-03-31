Quatre soldats israéliens tués dans le sud du Liban

L’armée israélienne a annoncé ce mardi la mort de quatre soldats appartenant à la patrouille de la brigade Nahal, tués lors d’affrontements dans le sud du Liban. Trois autres militaires ont été blessés au cours du même incident, dont un grièvement.

Le porte-parole de Tsahal a autorisé la publication des noms de trois des soldats tués : le capitaine Noam Madmoni, 22 ans, originaire de Sderot et commandant d’équipe ; le sergent Ben Cohen, 21 ans, de Lehavim ; et le sergent Maxim Antis, 21 ans, de Bat Yam. Le nom du quatrième soldat, également tué lors de l’incident, n’a pas encore été rendu public.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les faits se sont produits lundi en fin de journée, alors que les soldats opéraient dans le secteur ouest du sud-Liban, sous le commandement de la 162e division. L’unité aurait identifié une cellule armée dans la zone, déclenchant un affrontement à courte distance.

Les combats, décrits comme particulièrement intenses, ont donné lieu à des échanges de tirs nourris. Plusieurs soldats ont été touchés, tandis que leurs camarades tentaient de riposter et de maintenir le contact avec les terroristes dans un environnement jugé complexe sur le plan topographique.

Une opération d’évacuation des blessés a ensuite été lancée sous le feu, en direction d’une zone sécurisée. Au cours de cette manœuvre, un missile antichar a été tiré en direction des forces israéliennes, sans faire de victimes supplémentaires, selon l’armée.

En appui aux troupes au sol, l’armée israélienne a mobilisé des frappes aériennes ainsi que des tirs de chars visant les positions adverses. Ces actions ont permis de cibler plusieurs infrastructures et terroristes dans la zone, indique le communiqué militaire.

L’armée a précisé que l’enquête sur les circonstances exactes de l’incident se poursuit et que des informations complémentaires pourraient être communiquées ultérieurement.

Au total, dix soldats sont tombés depuis la reprise des combats contre le Hezbollah.