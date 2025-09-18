Quatre soldats israéliens tués dans une explosion à Rafah

Articles recommandés -

L’armée israélienne (Tsahal) a annoncé jeudi soir la mort de quatre soldats dans une attaque à l’explosif survenue dans la matinée à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Trois autres militaires ont été blessés, dont un grièvement.

Selon les premières conclusions de l’enquête, l’incident s’est produit vers 9h30 dans le quartier de Jenina, alors qu’un bulldozer blindé D9 dégageait la route, suivi de deux véhicules Humvee. L’un des véhicules s’est déporté sur le bas-côté, où il a été touché par un engin explosif improvisé. L’explosion a été d’une extrême violence, détruisant le véhicule et provoquant la mort immédiate des quatre soldats.

Les militaires tués ont été identifiés comme :

Major Omri Chai Ben Moshe, 26 ans, originaire de Tzafria, commandant de compagnie au sein du bataillon Dekel de l’École des officiers (Bahad 1).

Lieutenant Eran Shelem, 23 ans, de Ramat Yohanan.

Lieutenant Eitan Avner Ben Itzhak, 22 ans, de Har Brakha.

Lieutenant Ron Arieli, 20 ans, de Hadera.

Ben Moshe commandait la compagnie, tandis que les trois autres soldats étaient des cadets, promus à titre posthume au grade de lieutenant. Tsahal précise que Rafah a été en grande partie nettoyée des infrastructures terroristes du Hamas, mais estime qu’il reste encore plusieurs dizaines de terroristes retranchés, principalement dans le quartier de Jenina.