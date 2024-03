Québec: un médecin condamné à 17 000 euros d'amende pour avoir appelé au "grand nettoyage" à Gaza

Le médecin québécois Éric Sabbah devra finalement payer la somme de 25 000 dollars canadiens (17 000 euros) pour avoir, sur son compte Facebook, appelé en novembre dernier au "grand nettoyage" de la bande de Gaza, révèle le journal La Presse.

C’est ce qu’a tranché ce mercredi le Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec (CMQ), en suivant ainsi la recommandation de l’ensemble des parties en janvier dernier. On lit dans le délibéré que "vu la gravité objective de l’infraction, une sanction exemplaire est nécessaire", mais qu’il faut également "prendre en compte le caractère isolé du comportement reproché".

Le Dr Sabbah avait publié en novembre dernier sur sa page Facebook un appel au "grand nettoyage" de la bande de Gaza. "C’est fini pour Gaza et le Hamas. Après deux semaines de préavis d’évacuation, c’est l’heure du grand nettoyage. Impossible de distinguer les bons des mauvais", avait notamment écrit le Dr Sabbah. La publication avait ensuite été retirée et le cardiologue s’était excusé publiquement : "Je suis profondément désolé pour ces mots", avait-il insisté, disant souhaiter "la fin rapide de ce conflit, une paix durable et une cohabitation apaisée entre Israéliens et Palestiniens".

Dans sa décision, le Conseil de discipline du CMQ écrit que "les facteurs subjectifs, notamment le risque de récidive quasi nul, militent en faveur de l’amende", et non d’une radiation : "L’objectif [est] de ne pas rendre la sanction punitive, mais d’assurer l’exemplarité de la sanction pour la profession médicale", est-il indiqué.