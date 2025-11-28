Qui est la Jamaa Islamiya, l'organisation terroriste derrière l'incident dans le sud de la Syrie ?

Suite à un incident inhabituel survenu dans la nuit de jeudi à vendredi dans le village de Beit Jinn, dans le sud de la Syrie, des soldats de la 55e brigade de Tsahal ont éliminé deux terroristes et en ont arrêté trois autres appartenant à une organisation dont on a peu entendu parler durant la guerre. Il s'agit de la Jamaa Islamiya, et bien que son nom n'ait pas fait beaucoup la une des journaux, Tsahal la connaît déjà très bien.

La Jamaa Islamiya est un mouvement libanais sunnite créé comme filiale des Frères musulmans au Liban. La branche militaire du mouvement a été établie dans les années 1980, et depuis lors, ses membres collaborent avec diverses organisations terroristes hostiles à Israël.

L'organisation coopère étroitement avec le Hamas au Liban et en Syrie, ainsi qu'avec le Hezbollah au Liban. Elle dispose de sites militaires dans le sud du Liban et d'infrastructures terroristes à la frontière syro-libanaise, notamment dans la région de Beit Jinn où s'est produit l'incident de cette nuit.

La Jamaa Islamiya possède de nombreux moyens de combat illégaux et œuvre activement au recrutement et à la recherche de nouveaux combattants. L'organisation terroriste constitue un acteur important sur le front nord en tant qu'entité autonome capable de déployer une force militaire en temps de guerre.

Bien que le nom de l'organisation n'ait pas fait les gros titres pendant le conflit, Tsahal a néanmoins frappé à plusieurs reprises des terroristes et des infrastructures de l'organisation, tant en Syrie qu'au Liban. Cette nuit encore, lors de l'opération au cours de laquelle sept réservistes de la brigade parachutiste ont été blessés, les forces israéliennes ont ciblé des éléments de cette organisation.

La Jamaa Islamiya représente ainsi l'une des nombreuses organisations terroristes actives dans la région, collaborant avec les principaux groupes hostiles à Israël tout en maintenant sa propre structure et ses propres capacités opérationnelles.