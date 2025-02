Qui étaient Ohad Yahalomi, Itzik Elgarat et Shlomo Mansour ?

Le kibboutz Nir Oz a annoncé ce jeudi le décès d'Itzik Elgerat, 68 ans, enlevé lors de l'attaque du 7 octobre et assassiné pendant sa captivité à Gaza. Son corps a été restitué mercredi soir et identifié à l'Institut de médecine légale après avoir été détenu par le Hamas.

Lorsque les terroristes du Hamas ont fait irruption à son domicile le matin du 7 octobre, Itzik Elgarat a tenté désespérément de se réfugier dans la pièce sécurisée, mais a reçu une balle dans la main. Son dernier contact avec l'extérieur, un appel téléphonique à son frère Danny, s'est conclu par les mots : "Danny, c'est la fin." La localisation ultérieure de son téléphone à Gaza a confirmé les pires craintes de sa famille.

Des témoignages d'otages libérés lors de la première trève fin novembre 2023 ont révélé qu'Itzik avait été soigné dans un hôpital de Khan Yunes avant d'être transféré dans le réseau de tunnels du Hamas. Une vidéo diffusée par le Hamas en mars 2024 prétendait qu'Itzik figurait parmi plusieurs otages tués lors d'une frappe aérienne israélienne.

Figure emblématique de Nir Oz, Itzik Elgert s'était installé dans le kibboutz à la suite de son frère et avait rapidement gagné l'estime de tous par son dévouement. Responsable de l'entretien, de la plomberie et des installations de gaz et de vapeur, il était décrit par ses proches comme une personne chaleureuse qui aimait fréquenter le pub local et rassembler autour de lui différentes générations.

Grand amateur de football et de backgammon, Itzik Elgerat participait régulièrement aux jeux organisés dans la communauté, où il était connu pour sa bonne humeur communicative et son sourire constant. Il laisse dans le deuil deux enfants, un frère et deux sœurs.

Le kibboutz Nir Oz a également annoncé jeudi matin la confirmation du décès d'Ohad Yahalomi, après l'identification de sa dépouille restituée à Israël. Le Franco-Israélien a été assassiné en captivité.

Le récit de l'enlèvement de ce naturaliste expert en scorpions employé par l'Autorité israélienne de la nature et des parcs témoigne d'un acte d'héroïsme familial tragique. Lors de l'attaque du 7 octobre, Ohad Yahalomi s'était barricadé dans la pièce sécurisée de sa maison avec son épouse Bat Sheva et leurs trois enfants. Mais alors que la porte fermait mal, l'Israélien a pris le parti de se poster, armé, devant l'abri pour protéger sa famille. Les terroristes qui ont fait irruption au domicile l'ont blessé par balle, puis ont kidnappé sa famille sous ses yeux.

Dans un retournement dramatique, Bat Sheva et deux de leurs enfants sont parvenus à s'échapper en sautant de la moto des ravisseurs avant d'atteindre la frontière de Gaza. Leur fils de 12 ans, Eitan, a cependant été emmené à Gaza où il est resté captif pendant plus de 50 jours jusqu'à sa libération lors du premier accord d'échange d'otages.

Ohad, grièvement blessé, a également été enlevé et transporté à Gaza, rejoignant les 72 habitants du kibboutz capturés ce jour-là. En janvier 2024, le Hamas avait diffusé une vidéo le montrant blessé, affirmant par la suite qu'il avait péri lors d'un bombardement israélien, une allégation qui n'avait pas été confirmée par les autorités israéliennes jusqu'à présent. Il laisse derrière lui son épouse et trois jeunes enfants.

Le corps de Shlomo Mansour, 86 ans, a également été identifié par l'instut de médecine légale. L'octogénaire a été assassiné le 7 octobre et son corps était depuis retenu à Gaza. Enlevé au kibboutz Kissufim, Shlomo était un charpentier talentueux connu pour sa générosité. Il a vécu 60 ans avec sa femme Mazal et a été kidnappé sans ses lunettes ni son appareil auditif.

Survivant des émeutes de Farhud en Irak dans sa jeunesse, Shlomo avait immigré en Israël à 13 ans et participé à la fondation du kibboutz Kissufim. Avec Mazal, ils avaient bâti une vie paisible et avaient 12 petits-enfants.

Le matin du 7 octobre, cinq terroristes ont fait irruption dans leur maison. Ils ont menotté et frappé Shlomo. Les assaillants l'ont ensuite emmené, tandis que Mazal a réussi à s'échapper chez une voisine.