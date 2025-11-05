Rapatriement d'Itay Chen : ses parents réclament des réponses sur le 7 octobre

Les parents d'Itay Chen, soldat israélien tombé au combat et retenu par le Hamas, ont réagi mercredi matin au rapatriement de leur fils en Israël. "Pendant 760 jours, Itay, notre fils chéri et bien-aimé, héros d'Israël, a été détenu par le Hamas. Cette nuit, nous avons reçu la nouvelle réconfortante de son retour au pays", ont déclaré Ruby et Haguith Chen dans un communiqué.

Malgré leur douleur, le couple a tenu à rappeler qu'il reste encore sept personnes à rapatrier : Hadar Goldin, Ran Guaïli, Meni Godard, Dror Or, Lior Rodaïf, Joshua Loïto Mollel et Soutisak Rintlak.

Peu après la confirmation de l'identification de la dépouille d'Itay, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a contacté la famille Chen pour leur présenter ses sincères condoléances. Il s'est enquis de l'état de Roï et Alon, les frères d'Itay, et s'est engagé à poursuivre le combat sans relâche jusqu'au retour du dernier otage.

Ruby Chen a insisté auprès du Premier ministre sur la nécessité que le sacrifice de son fils ne soit pas vain. Il a plaidé pour la création d'une commission d'enquête, estimant que le peuple israélien mérite des réponses sur les événements tragiques du 7 octobre, notamment pour les 2 000 familles endeuillées et les dizaines de milliers de blessés.

L'envoyé spécial du président Trump pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, a également contacté la famille Chen pour un long entretien. Il a salué la dignité de leur combat pour le retour d'Itaï et souligné leur rôle crucial dans la sensibilisation à la cause des otages. Witkoff a affirmé que la famille avait contribué à faire comprendre au président Trump l'importance du rapatriement des disparus, renforçant ainsi l'engagement américain dans ce dossier.

Matan Angrest, membre de l'équipage du char d'Itay et rescapé de la captivité après sa libération lors du dernier accord, a publié sur Instagram une photo de lui et d'Itay en uniforme avec ce message : "Je n'ai jamais cessé de penser à toi, tu es enfin rentré à la maison mon frère... l'équipage Perets à la maison." Oz Daniel, autre membre de l'équipage tombé au combat, a également été rapatrié cette semaine.