"Rappellez-vous de ce que mon frère mange en captivité" : une pita reçue comme "cadeau" de Pourim par un ministre israélien

Yotam Cohen, le frère du soldat Nimrod Cohen, toujours retenu en otage à Gaza, a remis lundi matin au ministre israélien des Affaires de la diaspora, Amichai Chikli un "cadeau" de Pourim (michloah manot), une pita enveloppée d'un ruban jaune. "Souvenez-vous toujours de ce que mon frère, le tankiste, mange tous les jours", a-t-il dit. Sur le "cadeau", une photo d'Eli Charabi, libéré récemment de Gaza, qui a dit après sa libération que "ouvrir un réfrigérateur est tout un monde". Ces propos ont été tenus lors de la réunion du comité spécial de renforcement et de développement du Néguev et de la Galilée, dirigé par le député Oded Forer.

Yonatan Sindel/Flash90

"Nous nous souviendrons de vous Amichai Chikli, nous nous souviendrons que vous êtes celui qui a voté contre la libération de mon frère", a-t-il ensuite dit au ministre. Yotam Cohen s'en est également pris au gouvernement israélien, soulignant les négociations directes pour la libération des otages menées par les Etats-Unis avec le Hamas. "Il est important de comprendre que les Etats-Unis négocient pour leurs citoyens et leurs soldats réguliers car le gouvernement israélien ne veut pas les faire revenir. Je conseille à chaque mère de s'assurer que son fils est citoyen américain, avant son incorporation, sinon il ne reviendra pas".

Yehouda Cohen, le père de Nimrod, a lui aussi interpellé le ministre : "tu peux nous regarder, nous le père et le frère d'un soldat kidnappé, et non ton téléphone lorsque nous parlons". Le ministre a répondu aux deux qu'"il avait voté contre la libération de milliers de meurtriers et de terroristes" et non contre la libération des otages.