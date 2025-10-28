Recherche de corps d'otages : le Hamas pris en flagrant délit de manipulation

Des soldats israéliens ont documenté par drone une mise en scène du Hamas visant à tromper les médiateurs internationaux lors de recherches de corps d'otages.

Ces réservistes de Tsahal opérant près de la Ligne jaune dans la bande de Gaza ont capturé des images révélatrices du stratagème employé par l'organisation terroriste. Sur celles-ci, on voit des membres du Hamas creuser un trou, puis aller récupérer un corps dans un bâtiment voisin pour le déposer ensuite dans la fosse. On les voit alors appeler des représentants de la Croix-Rouge pour assister à la prétendue "récupération du corps".

Cette découverte intervient alors que le Hamas affirme qu'il n'a pas les moyens de restituer les corps restant à Gaza du fait qu'ils sont ensevelis sous les décombres. Tandis que l'ultimatum de 48 heures posé par Donald Trump pour la restitution d'autres dépouilles expirait lundi, l'organisation terroriste a tout fait pour démontrer sa soi-disant bonne volonté.

Avec l'autorisation de Tsahal, des terroristes se sont ainsi rendus avec la Croix-Rouge dans une zone contrôlée par Tsahal au-delà de la Ligne jaune pour rechercher des corps dans les ruines. Et comme par hasard, au bout d'un temps assez court, le Hamas a "retrouvé" une dépouille remise dans la soirée à Tsahal.

Celle-ci a été transférée en Israël lors d'une cérémonie en présence du Grand Rabbin militaire, puis acheminée au Centre national de médecine légale du ministère de la Santé pour identification. La famille sera officiellement notifiée à l'issue de ce processus.

Ces révélations concernant les manipulations du Hamas surviennent alors qu'Israël et les Etats-Unis accusent l'organisation terroriste de rétention de corps d'otages. Selon Jérusalem, seules quatre dépouilles sur les douze encore à Gaza à ce jour seraient effectivement difficilement atteignables car enfouies sous les gravats. Les autres seraient parfaitement localisées par le groupe terroriste.