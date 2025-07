Reconnaissance d’un État palestinien : l’ambassadeur d’Israël à l’ONU rejette les menaces britanniques

Articles recommandés -

L’ambassadeur d’Israël auprès des Nations unies, Danny Danon, a vivement réagi aux déclarations du Premier ministre britannique Keir Starmer, qui a menacé mardi de reconnaître un État palestinien dès septembre si Israël ne prend pas des "mesures substantielles" pour améliorer la situation humanitaire à Gaza et n'accepte pas un cessez-le-feu.

Dans un message publié sur X, Danny Danon a rappelé qu’Israël "a déjà accepté à plusieurs reprises des cessez-le-feu", rejetant ainsi les conditions posées par Londres. "Aucune reconnaissance symbolique, aucune résolution de l'ONU ne changera le fait fondamental qu'il existe dans le monde ceux qui combattent les terroristes et les forces extrémistes et ceux qui ferment les yeux ou se contentent d'une politique d'apaisement", a écrit Danon. Il a également martelé qu’Israël ne cédera pas après les attaques du 7 octobre et poursuivra ses efforts "pour ramener les otages et vaincre le Hamas".

La semaine dernière déjà, Danon avait dénoncé ce qu’il qualifie d’"hypocrisie" des Nations unies. Dans un entretien accordé au Jerusalem Post, il affirmait : "Le Hamas est responsable de cette crise, mais c’est Israël qui est blâmé."

Selon lui, les critiques internationales croissantes à l’égard d’Israël seraient moins motivées par des préoccupations humanitaires sincères que par "une campagne de propagande savamment orchestrée par le Hamas et ses alliés".

"Les gens voient les images, entendent les accusations, mais ne vérifient pas les faits. Nous devons donc mener la bataille non seulement sur le terrain, mais aussi dans l’arène de la perception", a-t-il conclu.