Reconnaissance de l’État palestinien : l’ancienne otage Emily Damari fustige la décision de Keir Starmer

La décision du Premier ministre britannique Keir Starmer de reconnaître un État palestinien continue de susciter de vives réactions. Parmi les plus marquantes figure celle d’Emily Damari, citoyenne israélo-britannique rescapée de 471 jours de captivité aux mains du Hamas, qui a exprimé sur les réseaux sociaux sa profonde indignation.

"Ce n’est pas de la diplomatie, c’est un échec moral", écrit-elle avec force. Comparant la situation actuelle à celle de la Seconde Guerre mondiale, elle interpelle directement le chef du gouvernement britannique : "S’il avait été au pouvoir à l’époque, aurait-il plaidé pour la reconnaissance du contrôle nazi sur des pays occupés comme la France, la Pologne ou les Pays-Bas ?"

Emily Damari ne cache pas sa douleur face à ce qu’elle considère comme une trahison. "En tant que citoyenne britannique et israélienne, et en tant qu’ancienne otage du Hamas, je suis profondément attristée par la décision du Premier ministre. Cette reconnaissance ne fait pas avancer la paix, elle récompense le terrorisme."

Selon elle, reconnaître un État palestinien alors que le Hamas contrôle toujours la bande de Gaza revient à envoyer un message dangereux : "que la violence paie". Elle accuse Keir Starmer de légitimer une entité qui continue de semer la terreur, et d’ainsi prolonger le conflit au lieu de le résoudre. "Une telle décision ne renforce pas les modérés, elle encourage les extrémistes", avertit-elle. "Vous ne promouvez pas une solution, vous la condamnez." Dans son message, elle conclut sans détour : "Honte à vous, Monsieur le Premier ministre".

La publication, largement partagée et commentée, souligne l’émotion et la colère de nombreuses familles d’otages et de victimes du terrorisme. Alors que la reconnaissance d’un État palestinien divise la scène internationale, les témoignages comme celui d’Emily Damari rappellent que, derrière les décisions politiques, se cachent des drames humains profonds.