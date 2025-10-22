"Reconstruire Gaza tout en s’assurant que le Hamas ne représente plus une menace est un défi immense", déclare J.D. Vance

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rencontré ce mercredi le vice-président américain J.D. Vance, en visite officielle en Israël depuis la veille. Au cœur des échanges : la consolidation du cessez-le-feu avec le Hamas, le retour des otages, et le rôle des États-Unis dans la reconstruction de Gaza.

Dans une déclaration conjointe avant leur réunion, les deux dirigeants ont salué les efforts en cours, notamment l’acheminement de l’aide humanitaire via un pont aérien américain, ainsi que l’engagement commun à œuvrer pour le rapatriement de toutes les personnes enlevées, « même si cela prend du temps ».

« Ce sont des jours décisifs », a déclaré J.D. Vance. « Reconstruire Gaza tout en s’assurant que le Hamas ne représente plus une menace pour Israël est un défi immense. Il reste encore beaucoup à faire. » Sur les relations bilatérales, le vice-président a insisté : « Nous ne voulons pas de protectorat. Nous voulons qu’Israël soit un allié solide. Moins d’implication américaine au Moyen-Orient, mais plus de stabilité, grâce à l’élargissement des accords d’Abraham. »

La visite de Vance a inclus une série de rencontres officielles : avec le président israélien Isaac Herzog Herzog, des membres du gouvernement et, dans l’après-midi, avec des familles d’otages à l’hôtel King David.

Mardi, depuis la base américaine de Kiryat Gat, Vance avait lancé une nouvelle phase de l’accord Israël-Hamas, en présence de Jared Kushner, proche conseiller de Donald Trump, et de l’envoyé spécial Steve Witkoff. Ils ont annoncé que des soldats américains seront chargés de surveiller la situation dans la bande de Gaza et d'encadrer la mise en œuvre de l'accord.

Concernant les otages, Vance a précisé : « Le retour des corps ne se fera pas du jour au lendemain. Certains sont ensevelis sous des tonnes de décombres. Ce n’est pas un signe d’échec, mais cela exige de la patience. »

La visite du vice-président intervient alors que plusieurs violations du cessez-le-feu ont été commises par le Hamas. Selon le New York Times, Washington souhaite s’assurer que l’accord tienne, dans un contexte où certains responsables craindraient que Netanyahou ne cherche à en limiter la portée.