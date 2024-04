Rencontre entre Erdogan et Haniyeh : le Hamas négocie le transfert de son siège vers la Turquie

Le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a rencontré samedi après-midi pendant deux heures et demie le président turc Recep Tayyip Erdogan dans sa résidence à Istanbul. La rencontre, qui s'est déroulée dans le contexte d'informations qui annoncent le départ du Hamas de Doha, a réuni d'autres hauts responsables du de l'organisation, dont Khaled Meshaal. Selon la chaîne saoudienne "Asharq", "des pourparlers sont en cours entre la Turquie et le Hamas pour transférer le siège de l'organisation du Qatar vers la Turquie".

Selon le bureau d'Erdogan, le président turc et le dirigeant du Hamas ont discuté des efforts pour parvenir à un cessez-le-feu et fournir une aide humanitaire à Gaza. Mercredi dernier, Haniyeh a rencontré le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, au Qatar. Bien que la charte du Hamas engage l'organisation à établir un État palestinien "du Jourdain à la mer" et à éliminer Israël, Fidan a affirmé que les représentants du Hamas "ont confirmé leur accord pour un État palestinien dans les frontières de 1967", après quoi ils pourront abandonner la lutte armée. Fidan a ajouté que les allégations d'Israël contre le Hamas sont "de la propagande qui tente de le dépeindre comme une organisation terroriste et non comme un mouvement de résistance nationale", et a également critiqué l'Occident pour son accord avec cela.

Aujourd'hui, Fidan a également évoqué les tensions entre Israël et l'Iran, déclarant qu'elles ne devraient pas détourner l'attention du monde de ce qu'il se passe dans la bande de Gaza. "La priorité absolue de la communauté internationale devrait être de mettre fin à l'occupation israélienne des territoires palestiniens", a-t-il déclaré lors d'une réunion avec le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry.