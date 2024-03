Rencontre inédite entre le Hamas et les Houthis pour coordonner la lutte contre Israël

Des sources proches des factions palestiniennes ont révélé à l'AFP qu'une rencontre peu commune a eu lieu entre les dirigeants du groupe terroriste palestinien Hamas et ceux des rebelles houthis du Yémen pour discuter d'une stratégie commune contre Israël. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de l'"axe de la résistance", qui regroupe plusieurs mouvements anti-israéliens et anti-américains soutenus par l'Iran, dont le Hezbollah libanais et certaines milices irakiennes font également partie.

Depuis le début des hostilités entre Israël et le Hamas le 7 octobre, les Houthis ont intensifié leurs attaques contre les navires naviguant en mer Rouge, affirmant cibler des intérêts israéliens en solidarité avec les Gazaouis.

La rencontre, décrite comme "importante" par des sources du Hamas et du Jihad islamique, a vu la participation de leaders de ces deux organisations, ainsi que du Front populaire pour la libération de la Palestine (FPLP), et s'est axée sur la coordination de leurs efforts de "résistance" pour les phases futures du conflit à Gaza. Bien que le lieu précis de la réunion n'ait pas été divulgué, il a été indiqué que les discussions ont également porté sur une potentielle offensive terrestre israélienne à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.

Les représentants des Houthis ont affirmé leur intention de continuer les attaques maritimes en mer Rouge en signe de soutien à la "résistance palestinienne", d'après les mêmes sources.