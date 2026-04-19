Réouverture des écoles dans le nord d’Israël après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu

Les établissements scolaires du nord d’Israël ont rouvert leurs portes ce dimanche matin, à la suite de l’entrée en vigueur du cessez-le-feu dans la région et de l’assouplissement des consignes de sécurité. Cette reprise marque un retour progressif à la normale après plus de cinquante jours de conflit dans le cadre de l’opération « Rugissement du Lion ».

Dans plusieurs conseils régionaux situés en zone frontalière, les écoles et jardins d’enfants ont de nouveau accueilli les élèves, après une longue période de fermeture liée aux affrontements et aux tirs en provenance du Liban. Les autorités locales soulignent le caractère symbolique de cette réouverture, qu’elles présentent comme un signe de résilience des communautés du nord.

Le président du Forum des localités de première ligne, Moshe Davidovich, a estimé que le retour des élèves en classe répond à un besoin essentiel de stabilité après des semaines d’interruption. Les responsables de l’éducation locale évoquent également une reprise « progressive et encadrée », destinée à accompagner les élèves dans un retour à la vie scolaire.

Cependant, la situation reste inégale sur le terrain. À Kiryat Shmona, les établissements scolaires demeurent fermés. La municipalité a décidé de maintenir une grève locale, malgré la levée des restrictions nationales par le Commandement du front intérieur. Les autorités municipales contestent les conditions du cessez-le-feu et ont annoncé une série de mesures de protestation, dont la fermeture des écoles.

Cette décision contraste avec celle des autres communes de la région, où la reprise des cours est présentée comme un pas vers la stabilisation. À Kiryat Shmona, les autorités locales dénoncent au contraire un accord qu’elles jugent insuffisant pour garantir la sécurité durable des habitants du nord.