Le gouvernement israélien a validé la reprise partielle du système éducatif à partir de dimanche, suivant la position défendue par le ministre de l’Éducation Yoav Kish, malgré les réticences du ministère des Finances.

À l’issue de consultations avec les ministres concernés, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a confirmé que les établissements accueillant les enfants de 0 à 8 ans — crèches, maternelles et classes de Alef à Guimel (CP au CE2) — rouvriront dans tout le pays, sous réserve de l’approbation des autorités locales et des conditions de sécurité. En revanche, aucune décision n’a encore été arrêtée concernant les élèves à partir du CM1, dont la reprise fera l’objet d’une évaluation ultérieure.

Le plan présenté par Yoav Kish prévoit un retour progressif à l’enseignement en présentiel après la période de Pessah, avec un accent particulier sur la sécurité des élèves et l’accompagnement pédagogique et émotionnel. Élaboré en coordination avec le Commandement du Front intérieur et en concertation avec les collectivités locales ainsi que les représentants des parents d’élèves, ce dispositif sera ajusté en fonction de l’évolution de la situation sécuritaire.

Dans un communiqué, le ministère de l’Éducation a qualifié ce plan de « responsable, progressif et sécurisé », soulignant la nécessité de rétablir une continuité éducative après plusieurs semaines de perturbations. « Des centaines de milliers d’enfants sont restés chez eux pendant une période prolongée. Leur retour en classe constitue une mission nationale essentielle », a déclaré Yoav Kish.

Les organisations de parents d’élèves ont salué cette décision, appelant à privilégier autant que possible l’enseignement en présentiel, jugé crucial non seulement pour les apprentissages mais aussi pour l’équilibre émotionnel et social des enfants. Elles ont toutefois insisté sur la nécessité de maintenir une certaine flexibilité pour les familles réticentes à renvoyer leurs enfants en classe, ainsi que sur la mise en place de dispositifs d’accompagnement pour les élèves restant à domicile.

Lors des discussions avec le ministère, il a été convenu que les établissements pouvant rouvrir le feront en fonctionnement complet, à condition de disposer d’espaces protégés conformes aux normes de sécurité. Parallèlement, des mesures de soutien éducatif et psychologique seront proposées aux élèves, tandis que des dispositifs spécifiques visent à éviter toute pénalisation pour les absences liées à la situation.

Enfin, les représentants des parents ont appelé le ministère des Finances à concentrer ses efforts sur l’accompagnement économique des familles, plutôt que sur l’orientation de la politique éducative, dans un contexte marqué par de fortes incertitudes.