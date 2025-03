Reprise des négociations sur les otages : le plan américain à l'épreuve du Hamas

La délégation israélienne se rendra demain (lundi) à Doha pour tenter de faire avancer les négociations sur la libération des otages. Dans son communiqué, le gouvernement israélien a indiqué qu'il répond à l'invitation des médiateurs qatari et égyptien, avec le soutien des États-Unis, signalant ainsi sa volonté de tout mettre en œuvre pour faire progresser les pourparlers. L'émissaire de Trump, Steve Witkoff, s'envolera mardi pour Doha afin de participer aux discussions sur un cessez-le-feu. Parallèlement, une source israélienne affirme que les contacts entre les États-Unis et le Hamas pour la libération d'otages américains ont échoué.

Hier soir, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a tenu une évaluation de situation par téléphone, à laquelle ont participé une équipe restreinte de ministres comprenant les chefs de partis, le ministre de la Défense, des hauts responsables du système de défense et l'équipe de négociation.

La délégation israélienne qui participera aux discussions au Qatar comprendra M., un haut responsable du Shin Bet, le conseiller politique du Premier ministre Ophir Falk, le coordinateur des personnes disparues et des prisonniers au bureau de Netanyahou, Gal Hirsch, ainsi que des représentants de Tsahal, du Mossad et du Shin Bet.

Le plan qui sera discuté par la délégation israélienne avec les médiateurs est celui de Witkoff, selon lequel la moitié des otages seraient libérés le premier jour de la prolongation du cessez-le-feu, qui se poursuivrait jusqu'après la fête de Pessah et le mois du Ramadan. Ensuite, les autres otages seraient libérés le dernier jour du cessez-le-feu, juste avant la déclaration de fin de guerre.

"Le Hamas refuse d'accepter cette proposition, et en Israël non plus, on n'est pas intéressé à discuter de la fin de la guerre", indique une source proche des négociations. Israël s'appuie sur le plan de l'émissaire du président américain pour tenter de parvenir à d'autres accords.

Selon certaines informations, l'administration Trump a discuté directement avec l'organisation terroriste de la libération de 10 otages, dont des Américains, en échange de deux mois de cessez-le-feu. En Israël, on craignait que même si les États-Unis signaient un tel accord, la libération des dix otages ne se ferait pas isolément et ferait partie d'un accord plus large.

Aujourd'hui, le cabinet politico-sécuritaire se réunira en vue de la reprise des pourparlers. En Israël, on tentera d'épuiser tous les processus et de voir si une prolongation de la première phase est possible et si elle peut permettre le retour d'otages.