Responsable israélien : "Israël vise surtout à réduire la menace iranienne plutôt qu’à renverser le régime"

Alors que les tensions militaires se poursuivent entre Israël, l’Iran et le Hezbollah, un responsable sécuritaire israélien a affirmé mercredi que l’objectif principal de la campagne actuelle n’était pas de renverser le régime des mollahs, mais de réduire de manière significative la capacité de Téhéran et de ses alliés à menacer Israël.

Selon ce responsable, la stratégie vise avant tout à modifier l’équilibre des menaces dans la région afin de limiter les capacités d’attaque contre Israël à court et moyen terme. Cela passe notamment par un affaiblissement important des capacités militaires iraniennes, des frappes contre les systèmes de missiles et les infrastructures de production d’armes, ainsi que par un affaiblissement du Hezbollah au Liban et l’éloignement de la menace de la frontière nord d’Israël. L’objectif est également de restaurer une dissuasion durable face à l’Iran et à ses alliés.

"La finalité n’est pas une victoire totale, mais une situation permettant à Israël de revenir à une routine relativement sûre", a indiqué la source, ajoutant que le message envoyé à Téhéran et à ses alliés doit être clair : toute attaque contre Israël entraînera un coût très élevé.

Concernant la fin du conflit, ce responsable a expliqué qu’elle pourrait intervenir lorsque la menace aura été suffisamment réduite, ou dans le cadre d’un accord international ou d’un cessez-le-feu. Il a toutefois souligné qu’aucun calendrier précis ni critère clair n’existent à ce stade, décrivant cet objectif comme dynamique et dépendant de l’évolution des risques et des menaces.

Dans ce contexte, le Premier ministre Benjamin Netanyahou semble lui aussi nuancer ses déclarations sur un éventuel changement de régime en Iran. Après avoir évoqué récemment la possibilité de créer les conditions permettant au peuple iranien de renverser le pouvoir, il a indiqué que cette décision appartenait en définitive aux Iraniens eux-mêmes.

Selon des ministres israéliens ayant participé à des briefings sécuritaires, un éventuel effondrement du régime iranien pourrait prendre jusqu’à un an. Plusieurs responsables reconnaissent également qu’une incertitude importante demeure quant à la durée de la campagne militaire, notamment en raison des intentions encore difficiles à anticiper du président américain Donald Trump.