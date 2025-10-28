Restes de corps de l'ex-otage Ofir Tzarfati : ses parents contraints d'ouvrir sa tombe pour la troisième fois

Le bureau du Premier ministre à Jérusalem a annoncé que les restes remis par le Hamas et transférés en Israël dans la nuit de lundi à mardi ont été formellement identifiés comme ceux de l'ex-otage Ofir Tzarfati, enlevé le 7 octobre et assassiné par le Hamas en captivité. le corps du jeune homme avait été retrouvé par Tsahal à Gaza et rapatrié fin 2023.

Dans un communiqué, le bureau du Premier ministre a dénoncé « une violation claire de l’accord par l’organisation terroriste Hamas ». La famille d’Ofir a exprimé sa profonde douleur et son indignation, indiquant qu’elle avait été contrainte d’ouvrir la tombe de leur fils pour la troisième fois. « Le cercle était censé se fermer, mais la blessure ne cesse de se rouvrir », a-t-elle dit.

Une partie de la dépouille d’Ofir a donc été restituée lundi soir, le Hamas ayant fait croire qu'il s'agissait de la dépouille de l'un des 13 otages encore à Gaza et dont la restitution est imposée par l'actuel accord de cessez-le-feu. La famille a décrit une situation particulièrement traumatisante, affirmant avoir été confrontée à une manipulation orchestrée par le Hamas pour « torpiller l’accord et empêcher le retour de tous les kidnappés ».

Ofir Tzarfati avait été enlevé lors d’une fête organisée pour son anniversaire au Festival Nova avec son partenaire et ses amis. Depuis, sa famille vit avec une douleur qui ne cesse de se rouvrir à chaque ré-inhumation. En novembre 2023, une première partie de ses restes avait été enterrée en Israël, suivie d’une nouvelle restitution en mars 2024. En août 2024, le Hamas avait également diffusé une photo du corps d’Ofir.

La famille a conclu en adressant un message au peuple d’Israël : « Notre Ofir est parti à Nova pour fêter son anniversaire et n’est jamais revenu. Nous demandons à tous de ne pas oublier ceux qui sont tombés, ceux qui ont été enlevés, et de continuer à soutenir les familles jusqu’au retour de leurs proches et même après. C’est la seule manière de continuer à vivre dans notre pays. »