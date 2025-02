Retour à la maison pour les cinq observatrices de Tsahal après leur hospitalisation

Liri, Naama, Karina, Daniela et Agam rentrent chez elles après leur hospitalisation, révélant des détails sur leur détention par un haut responsable du Hamas.

Onze jours après leur libération des mains du Hamas, quatre des guetteuses - Liri Albag, Naama Levy, Karina Ariev et Daniela Gilboa - quittent aujourd'hui l'hôpital Beilinson de Petah Tikva. Agam Berger, libérée jeudi dernier, sort également avec elles après seulement six jours d'hospitalisation.

Les familles ont remercié l'équipe médicale dans un communiqué : "Nous entamons maintenant un processus de réhabilitation, et nous sommes certains que l'expérience chaleureuse et professionnelle de l'équipe médicale, psychologique et administrative a constitué une étape importante pour la guérison dans la suite du parcours de chacune des filles."

Selon des informations révélées par Kan 11, les cinq guetteuses ont été détenues pendant une longue période dans un appartement refuge à Gaza, aux côtés d'un haut responsable de la branche militaire du Hamas qui les utilisait comme boucliers humains. Ce commandant, responsable des combats dans le nord de Gaza, était une figure dominante dans l'appartement, "donnant des ordres aux terroristes, servant de la nourriture aux otages et veillant à ce qu'elles se douchent, tout en exerçant des manipulations émotionnelles".

Liri Albag a célébré hier son vingtième anniversaire entourée de sa famille et de ses amis. "J'ai la chance de fêter mes 20 ans avec mes proches. Mon seul vœu est que tous les otages reviennent", a-t-elle écrit sur son compte Instagram.

De son côté, Karina Ariev a publié son premier post Instagram samedi, remerciant ses soutiens : "Aujourd'hui, Dieu merci, je suis à la maison, en Israël, avec ma famille et mon peuple."

Les municipalités de Raanana, Petah Tikva et du quartier de Pisgat Zeev à Jérusalem ont appelé leurs résidents à accueillir les jeunes femmes avec des drapeaux israéliens. Hier, les cinq guetteuses ont participé à une "fête de départ" à l'hôpital, rejoignant le chanteur Ilai Botner sur scène pour interpréter plusieurs chansons.