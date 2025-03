"Retour à la vie" : la reconstruction du quartier des jeunes du kibboutz Nirim, détruit le 7 octobre, a commencé

A l'ombre de la reprise des combats dans la bande de Gaza, les travaux de reconstruction du quartier des jeunes du kibboutz Nirim, complètement incendié le 7 octobre, ont commencé mardi. Le projet prévoit la construction de 28 nouvelles maisons pour loger les jeunes du kibboutz. La communauté a déclaré qu'elle était "déterminée à continuer d'avancer dans la construction et a souligné qu'un retour complet ne peut avoir lieu tant que tous les otages ne seront pas rentrés chez eux".

Nirim Spokesperson

La communauté de Nirim a été évacuée vers Eilat après le 7 octobre, avant d'être à nouveau déplacée vers une solution provisoire à Be'er Sheva au bout d'environ quatre mois. La nouvelle construction s'inscrit dans le cadre des préparatifs plus larges du retour. Au cours des derniers mois, les bâtiments centraux qui étaient le cœur de la vie du kibboutz ont été rénovés et restaurés : les jardins d'enfants, la piscine et la salle à manger, dans le but de préparer le terrain pour le retour des membres.

Nirim Spokesperson

Le 7 octobre, la plupart des maisons du quartier des jeunes ont été entièrement incendiées et de violents combats ont eu lieu, au cours desquels Oren Alfasi et Gideon Bavni, avaient été assassinés. Noralin Babadilla, de nationalité philippine, avait quant à elle été kidnappée avant d'être libérée après 53 jours de captivité aux mains du Hamas.

Nirim Spokesperson

Maya Lieberman, responsable communautaire du kibboutz, a déclaré : "Ce moment symbolise pour nous un retour à la vie. Le quartier des jeunes est le cœur battant de la nouvelle génération de Nirim, et sa réhabilitation est une étape importante sur le chemin du retour. Mais un véritable renouveau ne sera possible qu'avec le retour de toutes les personnes enlevées et la création d'une commission d'enquête d'État, qui examinera les manquements et veillera à ce qu'ils ne se reproduisent pas".