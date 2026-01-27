Retour de Ran Gvili : des mois de négociations et d'interrogatoires pour localiser sa dépouille

Israël et le Hamas ont mené pendant de longs mois, par l'intermédiaire de médiateurs, des contacts concernant le lieu de sépulture du sergent-chef Ran Gvili, combattant de l'unité Yassam de la police. Les renseignements dont disposaient à la fois Israël et les médiateurs indiquaient qu'après le massacre du 7 octobre, Ran Gvili avait été conduit à une mosquée du quartier de Shuja'iyya dans la ville de Gaza.

À partir de là, les versions divergeaient : avait-il été caché dans un tunnel du Jihad islamique, ou bien transféré de la mosquée vers l'hôpital Shifa, avant d'être inhumé quelques semaines plus tard comme corps non identifié au cimetière d'Al-Batsh ? Des recherches ont donc été menées récemment sur ces deux sites.

Plusieurs terroristes du Jihad islamique ont été interpellés et interrogés par le Shin Bet, certains lors d'opérations spéciales des forces de sécurité, afin d'éclaircir davantage la question du lieu de sépulture du dernier otage décédé en captivité.

Le Shin Bet a révélé que dans le cadre de l'opération "Courage du cœur", visant à localiser la dépouille de Ran Gvili, un membre du Jihad islamique impliqué dans les détails de sa sépulture a été capturé. Lors de son interrogatoire, le suspect a indiqué avoir transféré le corps de l'otage entre plusieurs emplacements et a désigné d'autres personnes au courant de sa localisation. Ces révélations ont notamment permis d'obtenir de nouvelles informations de renseignement qui ont renforcé la conviction que le corps était enterré au cimetière d'Al-Batsh, dans le nord de la bande de Gaza.

Ran Gvili était le dernier otage détenu dans la bande de Gaza. Sa dépouille a été rapatriée en Israël après 843 jours.