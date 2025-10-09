Retour des otages : le système de santé israélien se prépare à un défi médical complexe

Suite à l'annonce de l'accord entre Israël et le Hamas, le ministère israélien de la Santé a lancé jeudi matin un vaste dispositif d'accueil pour les otages qui rentreront de captivité. La préoccupation majeure des équipes médicales concerne l'état nutritionnel des libérés après plus de deux ans de détention.

L'alimentation, une priorité cruciale

Le Dr Hagar Mizrahi, responsable de la division médicale du ministère, a souligné que la nutrition constitue "la principale préoccupation du système médical". Les équipes de la Croix-Rouge présentes à Gaza ont reçu des instructions strictes de ne pas nourrir les otages libérés, par crainte de complications médicales graves liées à une réalimentation trop rapide après une période prolongée de malnutrition.

Un défi logistique sans précédent

Moshe Bar Siman-Tov, directeur général du ministère de la Santé, a décrit l'ampleur du défi : accueillir simultanément 20 otages vivants et rapatrier les dépouilles de 48 personnes décédées en captivité. "C'est une opération logistique complexe, mais nous y ferons face", a-t-il assuré, évoquant les répercussions d'une captivité prolongée dans des conditions difficiles.

Cinq hôpitaux mobilisés

Le dispositif médical s'organise autour de deux structures principales : l'Institut national de médecine légale, qui coordonne l'ensemble des acteurs concernés, et cinq hôpitaux placés en état d'alerte maximale. Les centres hospitaliers de Barzilai, Soroka, Ichilov, Sheba et Beilinson, ont été sélectionnés pour leur capacité à offrir une prise en charge globale, tant physique que psychologique.

Un accueil pensé dans les moindres détails

Les établissements ont reçu des protocoles détaillés prévoyant une surveillance médicale renforcée, bien au-delà des standards habituels. Le Dr Mizrahi a insisté sur l'importance de permettre aux familles de rester auprès de leurs proches tout en garantissant une confidentialité stricte.

L'administration des otages a précisé que les personnes détenues ensemble en captivité seront maintenues ensemble à l'hôpital, afin de préserver les liens créés durant cette épreuve. En parallèle, Israël se prépare également à organiser de nombreuses funérailles pour les otages dont les corps seront rapatriés.