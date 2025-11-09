Retour sur l'histoire tragique du soldat Hadar Goldin dont le pays attend le corps depuis onze ans

Plus de onze ans après sa mort, le nom du lieutenant Hadar Goldin est gravé dans la mémoire collective israélienne. Ce jeune officier de 23 ans, tué et enlevé par le Hamas durant l’opération Bordure protectrice en 2014, incarne à la fois le courage, la douleur et la lutte acharnée de ses proches pour le retour de sa dépouille.

Le Hamas a annoncé la restitution de son corps prévue ce dimanche à 14h. La veille, l'organisation terroriste avait fait savoir qu'elle avait retrouvé la dépouille dans un tunnel de Rafah, une annonce suivie par une visite du chef d'état-major de Tsahal au domicile de la famille Goldin. retrouvé son corps.

Depuis 2014, Leah et Simcha Goldin, les parents d’Hadar, mènent sans relâche une campagne publique et diplomatique pour que leur fils soit enfin rapatrié en Israël. Leur combat pour le retour des otages et des disparus a précédé de plusieurs années la vague de prises d’otages qui bouleverse le pays depuis le 7 octobre.

Né en février 1991 à Kfar Saba, Hadar Goldin avait grandi dans une famille où la foi et la culture se mêlent. Jumeau de Tzur, il s'était passionné très tôt pour l’art : peinture, sculpture, écriture. Ses professeurs le décrivaient comme un jeune homme sensible, animé d’un sens aigu du devoir et d’un profond respect pour autrui.

Engagé dans la brigade Givati, il avait gravi rapidement les échelons jusqu’à devenir commandant d’équipe. Ses camarades se souviennent d’un officier exigeant mais bienveillant, attentif au moral de ses soldats. Il devait épouser sa fiancée, Edna, quelques semaines après la fin de son service.

Le 1er août 2014, alors qu’un cessez-le-feu venait d’entrer en vigueur, Hadar Goldin participait à une opération de repérage de tunnels dans le sud de la bande de Gaza. Pris dans une embuscade, il a été tué aux côtés du major Benya Sarel et du sergent Liel Gideoni. Son corps avait enlevé par des terroristes du Hamas et n’avait jamais été restitué.

Le grand rabbin militaire avait officiellement déclaré sa mort, et un cercueil symbolique avait été inhumé au cimetière de Kfar Saba.

Au-delà de son destin tragique, Hadar Goldin laisse le souvenir d’un jeune homme épris d’unité et de bienveillance. Peintre, écrivain et éducateur, il s’efforçait, selon ses proches, de « rassembler les cœurs » dans une société divisée. « Vous avez deux choix : soit vous vous perdez, soit vous faites mieux », répétait-il à ses soldats. Une phrase devenue, pour beaucoup, le résumé de son héritage.